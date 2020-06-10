الطعام يدفع كريستيانو رونالدو لخرق قوانين التباعد الاجتماعي.. وصورة توثِّق اللحظة

عزل نجم كرة القدم "كريستيانو رونالدو" نفسه برفقة حبيبته عارضة الأزاء "جورجينا رودريغيز" وأطفاله الأربعة في عقاره الفاخر بمدينة تورينو في إيطاليا، وبعد مرور شهرين قرروا الانتقال إلى موطن الأصلي في البرتغال.

شوهد "كريستيانو رونالدو" يزور مطعمه المفضل Mar Do Inferno في مدية كاسكايس البرتغالية يوم الإثنين، حيث فاجئ مالكة المطعم "ماريا دي لورديز تيرانو".





وشارك حساب المطعم الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة للاعب كرة القدم برفقة "ماريا" وابتسامة كبيرة تُزيِّن وجههما، وأرفقت بتعليق: "لمن النادر أن ألتقط الصور أو أنشرها برفقة زبائني..لكن اعتذر هذا قدوتي".

وبالنظر إلى الصورة، نلاحظ أن "كريستيانو" خرق قوانين التباعد الاجتماعي التي تنص على وجود مسافة 2 متر بين الأشخاص.

يجدر الإشارة إلى أن البرتغال خففت قيود الإغلاق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع إعادة فتح المدارس والمطاعم ودور السينما والمقاهي.