العثور على جثة أليكسيس روبينولت عارية على جانب الطريق.. ووالدتها تنعيها بكلمات مؤثرة!

أعلنت السلطات يوم أمس الإثنين، العثور على جثة مؤثرة على موقع إنستغرام تبلغ من العمر 26 عامًا على جانب طريق مدينة هيوستن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد اختفائها الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة هيوستن في بيان إن "أليكسيس روبينولت"، التي تعرف نفسها باسم "أليكسيس شاركي" ووصفت نفسها بأنها "مرشدة"، لم تظهر عليها إصابات واضحة ولم يتم تحديد سبب وفاتها بعد.

وأشار رجال الشرطة إن المسعفين عثروا على جثتها عارية صباح يوم السبت بالقرب من الطريق السريع على بعد 17 ميلاً تقريبًا غرب وسط مدينة هيوستن.



وقالت والدتها "ستايسي كلارك روبينولت" في منشور لهاعلى فيسبوك يوم السبت إن ابنتها، التي تعيش في هيوستن منذ يناير، لم يسمع أي خبر عنها منذ أكثر من 24 ساعة.

وكتبت "روبينولت" في المنشور: "بقلوب محطمة للغاية ، أود أن أعلمكم جميعًا أنه عر على جثة ليكسي، نشكركم جميعًا على حبكم والكلمات اللطيفة التي أرسلتموها لعائلتنا! من فضلك امنحونا هذه المرة الخصوصية لنحزن على هذه الخسارة الفادحة لعائلتنا وهذا العالم !!! سنفتقدك يا حبيبتي".

وكان آخر منشور شاركته "أليكسيس" مع متابعيها على "إستغرام" ويبلغ عددهم أكثر من 31 ألف متابع صورة لها أمام المرآة، وعلَّقت: صباح الخير، قررت اليوم أنني سأنتقل إلى بلدية تولوم من أجل الأحواض والجمالية الشاملة، لم أكن أبدًا مهووسًة بأجواء المدينة في حياتي. "



وتابعت: "لقد سمعت من العديد من الأشخاص أن الوضع مختلف الآن ومزدحم للغاية، أنا هنا لأؤكد صحة الشائعات. لكنها ما زالت ساحرة." ⁣

ولم يذكر بعد أسباب الوفاة.

____________________________________________________________

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام

⁣