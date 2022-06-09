العثور على جثة ابن نجم هوليوودي شهير في سيارته.. والغموض يلتف حول وفاته

عثرت الشرطة المحلية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية على ابن النجم الهوليوودي العالمي جاك فاغنر جثة هامدة في سيارته، حيث أنه توفي وهو يبلغ من العمر 27 عاماً.

وأكّدت مصادر اخبارية بأنه تم العثور على هاريسون فاغنر وهو جثة هامدة في سيارته في مرآب للسيارات في ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وأصدر المتحدّث باسم الطبيب الشرعي بيان خاص قال فيه: "إن هاريسون توفي عند الساعة الـ 5:14 دقيقة من فجر يوم الاثنين الماضي في شمال هوليوود، وسبب وفاته لا يزال غامض وقيد التحقيق".

ورفض النجم الهوليوودي العالمي "جاك فاغنر" التعليق على وفاة ابنه بالرغم من الاتصالات الكثيرة التي تلقاها، كما انه لم ينشر أي تفاصيل حول خبر الوفاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اثار التساؤلات حول حالته النفسية بعد فقدان ابنه في سن مبكرة

وأفادت مصادر مؤكدة بأن هاريسون كان قد عانى من إدمان المخدرات في الماضي، ولكنّه لم يكشف ما اذا كان هذا الشيء قد لعب دوراً في وفاته وتساءل البعض فيما اذا كان يعاني من اكتئاب بسبب الادمان وانهى حياته ام انها جاءت بسبب جرعة زائدة او لاسباب صحية اخرى مفاجئة

وخلال وقت سابق كان جاك قد أعلن بانه ابنه تعرّض لانتكاسه بعد علاجه من الادمان واختفى لمدة خمسة أيام ولكنّه ما لبث أن عاد واتصل به مرة أخرى.