كايلي وكيندال جينر تروّجان لمجموعة أزيائهما الجديدة.. العمل أولًا في زمن الكورونا!

تعمل الشقيقتان ونجمتا تلفزيون الواقع "كايلي وكيندال جينر" على خط أزياء مشترك منذ سنوات.

وفي يوم الاثنين الماضي شاركت الشقيقتان لقطات عبر حسابهما الخاص على "إنستغرام" للترويج لمجموعتهما الجديدة من حملتهما الربيعية.

ونشرت الشقيقتان صورةً لهما بجانب بعضهما البعض حيث كانت كايلي ترتدي فستاناً من الجلد باللون البرتقالي والمزيّن بفتحة عريضة جهة الصدر كما نسّقت معه أقراط هوب ذهبية ضخمة.

أما كيندال التي تتميز دوماً ببساطة إطلالتها، فقد اختارت توب ملوّنًا بالأزرق والأبيض يلتف حول عنقها، كما نسّقته مع بنطال أبيض ذي خصر عال، أما بالنسبة للإكسسوارات فقد اعتمدت أقراط السلسلة الطويلة.

وعلّقت كايلي وكيندال على الصورة حيث أشادتا بكل من ساهم في إنجاز هذا العمل: "شكراً لكل من ساعد في تصوير مجموعة الربيع لم فلم نتمكن من القيام بذلك بدونكم، وهناك المزيد في المستقبل القريب".

ومن الواضح أن كايلي وكيندال تستغلان وقتهما في العزل المنزلي في التحضير للعمل والاستمرار به حيث لم يتوقف مع توقف الحركة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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