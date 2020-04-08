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كايلي وكيندال جينر تروّجان لمجموعة أزيائهما الجديدة.. العمل أولًا في زمن الكورونا!

منشور 08 نيسان / أبريل 2020 - 08:03
كايلي وكيندال جينر
كايلي وكيندال جينر

تعمل الشقيقتان ونجمتا تلفزيون الواقع "كايلي وكيندال جينر" على خط أزياء مشترك منذ سنوات.

وفي يوم الاثنين الماضي شاركت الشقيقتان لقطات عبر حسابهما الخاص على "إنستغرام" للترويج لمجموعتهما الجديدة من حملتهما الربيعية.

ونشرت الشقيقتان صورةً لهما بجانب بعضهما البعض حيث كانت كايلي ترتدي فستاناً من الجلد باللون البرتقالي والمزيّن بفتحة عريضة جهة الصدر كما نسّقت معه أقراط هوب ذهبية ضخمة.

He makes magic: And then a name came up that seemed unusual: '@retouch_by_yul_zh.' Yul Zh is a post-production artist who has worked with Kylie before, like on her Playboy cover

أما كيندال التي تتميز دوماً ببساطة إطلالتها، فقد اختارت توب ملوّنًا بالأزرق والأبيض يلتف حول عنقها، كما نسّقته مع بنطال أبيض ذي خصر عال، أما بالنسبة للإكسسوارات فقد اعتمدت أقراط السلسلة الطويلة.

وعلّقت كايلي وكيندال على الصورة حيث أشادتا بكل من ساهم في إنجاز هذا العمل: "شكراً لكل من ساعد في تصوير مجموعة الربيع لم فلم نتمكن من القيام بذلك بدونكم، وهناك المزيد في المستقبل القريب".

Looking good: Kylie and Kendall Jenner have been working on a joint fashion line for years. And on Monday the duo were back at promoting their line as they shared another look from their spring campaign on Instagram where they were posed together

ومن الواضح أن كايلي وكيندال تستغلان وقتهما في العزل المنزلي في التحضير للعمل والاستمرار به حيث لم يتوقف مع توقف الحركة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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