العين بالعين والسن بالسن.. الأميرة بياتريس تثأر لشقيقتها يوجيني وتسرق الأضواء من دوقي ساسكس في ذكرى زواجهما!

كان دوقا ساسكس "الأمير هاري وميغان ماركل" قد أعلنا عن حملها بطفلها الأول في حفل زفاف الأميرة يوجيني عام 2018، مما أدّى إلى ادّعاء سرقتهما الأضواء منها.

وبعد مرور ثلاث سنوات، يبدو واضحاً أن الأميرة بياتريس أرادت الثأر لشقيقتها يوجيني حيث أعلنت عن حملها بطفلها الأول في ذكرى زواج الأمير هاري وميغان الثالثة.

ويُعتقد أن الأميرة بياتريس قامت بالثأر من الأمير هاري بإعلان حملها في نفس اليوم الذي يوافق ذكرى زواجه الثالثة.

وعلّق مصدر قريب على إعلان الأميرة بياتريس بقوله: "لقد كان هذا الشيء بمثابة رد قاسٍ على الأمير هاري وميغان، فلقد سرقا الأضواء من يوجيني في يومها الكبير ويبدو أنها لم تنس ذلك".

وتابع المصدر: "في الحياة، التوقيت هو كل شيء ويبدو أن استحواذ الأمير هاري وميغان على عناوين الأخبار واهتمام العالم بحمل ميغان وقت حفل زفاف الأميرة يوجيني كان أمرًا لا يُنسى".

وقد يكون الإعلان عن حملها في الذكرى السنوية الثالثة لزواج الأمير هاري وميغان مصادفة، ولكن وبحسب الأوضاع فهي ليست كذلك.

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