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جوني ديب رفقة امرأة مجهولة في ايطاليا.. علاقة جديدة أم صداقة

منشور 19 تمّوز / يوليو 2022 - 08:40
جوني ديب
جوني ديب

يستمّر النجم الهوليوودي العالمي "جوني ديب" بتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار بالرغم من انتهاء قضية التشهير الشهيرة بينه وبين زوجته السابقة آمبر هيرد.

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وبعد أن لفت جوني ديب الأنظار بالغناء والموسيقى بعد محاكمته الشهيرة، ووقوفه على المسرح الى جانب المغنيين وغنائه، أثار الجدل في الآونة الأخيرة بدخوله في علاقة رومانسية.

جوني ديب مع امراة مجهولة الهوية

أثار النجم العالمي  جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان تداول المتابعون صورة له رفقة امراة مجهولة في ايطاليا.

ووصفت المرأة التي معه بأنها المرأة اللغز حيث بدا جوني ديب معها في معنويات عالية، وظهرت المرأة وهي ذات شعر باللون الأحمر بينما كانت ترتدي شورت جينز وبلوزة باللون الأخضر.

أما النجم العالمي فقد بدا بمزاج عالي وهو برفقتها لحظة وصوله الى بروفة المسرح في ايطاليا تحضيراً للمشاركة في مهرجان  Umbria Jazz

وتساءل المتابعون ما اذا كانت هذه المرأة المجهولة التي ترافقه هي حبيبته الجديدة أم هي مجرّد علاقة صداقة حيث أنه من غير المعروف ماهي العلاقة التي تربطه بها.

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جوني ديب والموسيقى

ويشار بأن النجم العالمي قد أطلق ألبومه الجديد والذي يشارك فيه مع النجم جيف بيك وذلك في يوم الجمعة الماضية الموافق 15 يوليو.

ويأتي اصداره للألبوم بعد ان كسب قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والتي اتهمته فيها بأنه كان يعنّفها ليثبت عكس ذلك، ويكسب تعويض يقدّر بـ 15 مليون دولار.

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