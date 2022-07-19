جوني ديب رفقة امرأة مجهولة في ايطاليا.. علاقة جديدة أم صداقة

يستمّر النجم الهوليوودي العالمي "جوني ديب" بتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار بالرغم من انتهاء قضية التشهير الشهيرة بينه وبين زوجته السابقة آمبر هيرد.

وبعد أن لفت جوني ديب الأنظار بالغناء والموسيقى بعد محاكمته الشهيرة، ووقوفه على المسرح الى جانب المغنيين وغنائه، أثار الجدل في الآونة الأخيرة بدخوله في علاقة رومانسية.

جوني ديب مع امراة مجهولة الهوية

أثار النجم العالمي جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان تداول المتابعون صورة له رفقة امراة مجهولة في ايطاليا.

ووصفت المرأة التي معه بأنها المرأة اللغز حيث بدا جوني ديب معها في معنويات عالية، وظهرت المرأة وهي ذات شعر باللون الأحمر بينما كانت ترتدي شورت جينز وبلوزة باللون الأخضر.

أما النجم العالمي فقد بدا بمزاج عالي وهو برفقتها لحظة وصوله الى بروفة المسرح في ايطاليا تحضيراً للمشاركة في مهرجان Umbria Jazz

وتساءل المتابعون ما اذا كانت هذه المرأة المجهولة التي ترافقه هي حبيبته الجديدة أم هي مجرّد علاقة صداقة حيث أنه من غير المعروف ماهي العلاقة التي تربطه بها.

Johnny Depp is seen arriving to a rehearsal with a red-haired mystery woman in Italy https://t.co/ozc2qH11Yu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 18, 2022

جوني ديب والموسيقى

ويشار بأن النجم العالمي قد أطلق ألبومه الجديد والذي يشارك فيه مع النجم جيف بيك وذلك في يوم الجمعة الماضية الموافق 15 يوليو.

ويأتي اصداره للألبوم بعد ان كسب قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والتي اتهمته فيها بأنه كان يعنّفها ليثبت عكس ذلك، ويكسب تعويض يقدّر بـ 15 مليون دولار.