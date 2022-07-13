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الفيديو الدعائي الأول لفيلم Amsterdam.. تايلور سويفت وروبرت دي نيرو يتألقان في الجريمة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 13 تمّوز / يوليو 2022 - 10:55
فيلم Amsterdam
فيلم Amsterdam

شاركت شركة الانتاج  20th Century Studios الفيديو الدعائي الأول للفيلم الجديد والمنتظر "Amsterdam" وهو من بطولة النجمة العالمية تايلور سويفت والنجم روبرت دي نيرو.

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المقطع الدعائي الأول لفيلم Amsterdam

كشفت شركة الانتاج عن المقطع الدعائي الأول لفيلم الجريمة والتشويق Amsterdam، وظهر في المقطع الدعائي الاداء المميّز للنجمين  تايلور سويفت وروبرت دي نيرو.

وقدّم المقطع الدعائي لقطات مختصرة عن قصة الفيلم والذي يدور في اطار الجريمة واللغز والاكشن وتدور احداث الفيلم في فترة الثلاثينيات.

وبدأ المقطع الدعائي والذي تبلغ مدته ما يقارب الـ  ثلاث دقائق بصورة جثة رجل في تابوت، وبالرغم من ان الثلاث شخصيات هم أصدقاء الا أنهم يجدون أنفسهم متهمين بالقتل ويستعينون بـ روبرت دي نيرو لكشف الحقيقة ومعرفة هوية القاتل

نبذة عن فيلم  Amsterdam

تدور أحداث الفيلم في فترة الثلاثينيات حول ثلاثة أصدقاء طبيب ومحامي وممرضة ويؤدي أدوارهما كريستيان بيل وجون ديفيد ومارجو روبي.

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ويجد هؤلاء الاصدقاء الثلاثة انفسهم بورطة بعد ان يتم اتهامهم بجريمة قتل فيقرروا الاستعانة بمحقق كبير وهو روبرت دي نيرو والذي يحاول كشف الحقيقة من خلال صديقيه رامي مالك وتايلور سويفت ضمن احداث بوليسية شيقة جدًا

موعد عرض فيلم  Amsterdam

يدور فيلم Amsterdam في اطار كوميدي جريمة ولغز ومن المقرر عرضه في تاريخ 4 نوفمبر من العام الحالي في دور العرض ومن نجومه روبرت دي نيرو وتايلور سويفت ورامي مالك.

ويترقب الجمهور هذا العمل بحماس متوقعين له النجاح الكبير بسبب قصته الشيقة، بالاضافة لوجود عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود في العمل

كلمات دالة:تايلور سويفتروبرت دي نيروأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرمالك راميفيلم Amsterdam

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