القبض على المنتج ومدير مركز السينما الوطني الفرنسي بتهمة الاعتداء الجنسي

أذاعت وكالات الأنباء الفرنسية نبأ القبض على المنتج ومدير مركز السينما الوطني بفرنسا دومينيك بوتونات يوم الأربعاء بعد تقديم شكوى ضده بالإعتداء الجنسي ومحاولة الإغتصاب.

وأفادت التقارير الصحفية أن الدعوى المقامة ضد المنتج الفرنسي دومينيك بوتونات، 51 عامًا، مرفوعة من قِبل ابنه الروحي البالغ من العمر 22 عاماً والذي لم تكشف الصحف عن اسمه حتى الآن بشأن تعرضه للإعتداء الجنسي ومحاولة إغتصاب من قِبل بوتونانت وهذه الشكوى تم رفعها في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والواقعة نفسها جرت في شهر أغسطس/ آب الماضي خلال عطلة باليونان.

وأفاد تقرير صادر عن وكالة فرانس بريس، أن المنتج دومينيك بوتونات أنكر جميع الاتهامات الموجهة ضده و بدا هادئًا للغاية خلال التحقيقات، وتم إحالة الدعوى لقضاء مدينة نانتير الفرنسية، وصرح مكتب المدعي العام إنه ليس لديهم علم بأي شكوى أخرى متعلقة ب بوتونات وسيتم إطلاق سراحه يوم الخميس أو الجمعة.

وقامت مجموعة من النشطاء يُطلق عليهم اسم 50/50 بنشر بيان صحفي على منصة تويتر مطالبين بإقالة بوتونات من منصبه كرئيس لمركز السينما الوطني بفرنسا حتى يتم الفصل في القضية المقامة ضده.

وتعتبر هذه القضية جزء من التهم المتعلقة بالتحرش والإعتداء الجنسي التي زادت في الآونة الأخيرة ضد شخصيات فرنسية عامة و ذو حيثية في المجتمع خاصًة بعد إصدار كتاب La familia grande الذي تناول إتهام المحامية كاميل كوشنير لزوج والدتها السياسي والمحلل المعروف أوليفييه دوهاميل بإغتصاب شقيقها التوأم عندما كان يبلغ عمره 14 عامًا.

وتوالت بعدها الاتهامات في الظهور وقامت ابنة الممثل والمخرج الفرنسي ريتشارد بيري باتهامه بالإساءة إليها جنسيًا وهي في عمر ما بين 8-10 سنوات.

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