الكشف عن أسرار ملكية في ليلة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

كشفت مصادر ملكية مقربة من قصر باكنغهام عن وجود العديد من الأسرار الملكية المخبأة في علاقة الأمير هاري وزوجته الفنانة المعتزلة ميغان ماركل.

سرّتعامل الملكة اليزبيث مع والدة ميغان ماركل

ومن احد الأسرار التي تم الكشف عنها في علاقة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل هي طريقة تعامل الملكة اليزابيث مع والدة ميغان ماركل ليلة زفاف الثنائي

وكشف المعلّق الملكي بعض التفاصيل قائلًا: "إن الملكة قامت بخطوات لطيفة ليلة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل حيث عملت على انتقال دوريا راغلاند إلى فندق مميز وكبير عند وصولها إلى المملكة المتحدة وذلك قبل يوم الزفاف".

وأكّد المعلّق بان الملكة اليزابيث قامت بهذه الخطوة من اجل ضمان أن تكون والدة ميغان ماركل براحة كبيرة في يوم زفاف ابنتها ولا سيما بان والدها أصيب قبل حفل الزفاف.

كما قامت الملكة بالتواصل شخصياً مع دوريا حيث أجرت مكالمة شخصية معها ورحّبت بها في المملكة المتحدة كما قامت بسؤالها إذا كانت تحتاج إلى شيء وقدّمت المساعدات لها.

ردة فعل ميغان ماركل ووالدتها

تأثرت ميغان ماركل ووالدتها دوريا بطريقة تعامل الملكة بكل لطف حيث أنها وبالرغم من انها مشغولة لكنها تعاملت بلطف كبير معهما، حيث كان من الصعب على والدة ميغان أن تظهر في المملكة المتحدة في اليوم الكبير لابنتها.

يُشار إلى ان الامير هاري ترك العائلة الملكية من أجل زوجته ميغان ماركل