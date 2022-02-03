تفاصيل حول استغلال ميغان ماركل للاميرة يوجين.. ومنعها للأمير هاري من العودة

بدأت الشائعات بالصدور منذ اليوم الاول من انفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن العائلة المالكة حيث ان بعض تلك الشائعات كانت صحيحة ومن مصادر موثوقة وبعضها خاطىء.

ميغان ماركل تستغل الأميرة يوجين

نشرت مجلة بريطانية تقرير يفيد بان ميغان ماركل تستغل علاقتها الجيدة بالاميرة يوجين وهي ابنة عم زوجها وذلك لمعرفة أخبار العائلة المالكة.

كما اكّد التقرير بان ميغان تحاول ابقاء علاقة الصداقة بينها وبين الأميرة يوجين من أجل معرفة أسرار العائلة المالكة لاستغلالها ضدهم في وقت لاحق في ظل التوترات بينهما.

ونقلاً عن مصدر ملكي بان هذه الشائعات لا صحة لها وأن ميغان لا تستغل الأميرة يوجين من أجل هذا الشيء.

ميغان ماركل تمنع الامير هاري من العودة إلى العائلة المالكة

نشرت مجلة Life & Style تقرير قالت فيه بان الأمير هاري لم يعود للمكلة المتحدة وذلك بسبب رفض ميغان ماركل فكرة العودة مرة أخرى، كما أنها ترفض فكرة عودة زوجها إلى هناك واصطحاب طفليه معه حتى يتمكنا من مقابلة العائلة المالكة والملكة اليزابيث.

فبالرغم من ابداء الاخيرة عن رغبتها في رؤية أطفاله ومقابلتهم ومناشدتها له ولميغان في عدة مناسبات ولكنهما رفضا هذا الشيء.

وأكّد مصدر قريب منهما بان هذه الشائعات لا صحة لها وأن ميغان لا تمنع الأمير هاري أبداً بل على العكس ترغب دائماً بمقابلة أطفالها للعائلة المالكة.