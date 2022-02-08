الامير هاري وميغان ماركل يثيران الجدل بتجاهلهما تهنئة الملكة باحتفالات اليوبيل

تحتفل الملكة اليزابيث بالذكرى السنوية السبعين لإعلانها ملكة على المملكة المتحدة في 6 شباط من كل عام، حيث تتلقى التهاني والتبريكات من أفراد العائلة المالكة والعائلات المالكة في دول العالم.

الامير هاري وميغان ماركل يتجاهلان تهنئة الملكة

كشفت مصادر ملكية اخبارية بأن دوقا ساسكس السابقين الامير وميغان ماركل تجاهلا تقديم التهاني والتبريك للملكة اليزابيث بمناسبة احتفالات اليوبيل بشكل علني.

كما التزما الصمت اتجاه خطاب الملكة اليزابيث بهذه المناسبة والتي كشفت فيه عن رغبتها بمنح كاميلا دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز لقب الملكة الزوجة عندما يتوّج زوجها ملك للملكة المتحدة.

وبالرغم من ان جميع أعضاء وافراد العائلة المالكة قابلوا الخطاب الملكي بالتهنئات والتبريكات والثناء على الملكة، ومنهم دوقا كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام اللذان قدّما التهاني للملكة عبر صفحتهما الخاصة وأعادا مشاركة الخطاب الملكي، إلا ان الأمير هاري وميغان ماركل التزما الصمت بشكل كبير ولم يقوما بأي رد فعل سواء على احتفالات الملكة أوالخطاب الملكي وتجاهلا الأمر كأنه لم يكن.

التوترات بين الملكة اليزابيث وحفيدها الامير هاري

زادت التوترات في حدتها بين الملكة ليزابيث والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وذلك بعد تصريحات الثنائي الملكي الأخيرة خلال مقابلتهما مع اوبرا وينفري والتي اتهما فيها العائلة المالكة بالعنصرية.

ولم تزر ميغان ماركل المملكة المتحدة منذ اعلانها عن انفصالها عن العائلة المالكة حتى أن الملكة اليزابيث لم تقابل طفلتها ليليبيت أبداً منذ ولادتها حيث أنهما انتقلا للعيش في الولايات المتحدة، وذلك بعد تنحيهما عن خدماتهما الملكية.