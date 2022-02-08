  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الامير هاري وميغان ماركل يثيران الجدل بتجاهلهما تهنئة الملكة باحتفالات اليوبيل

الامير هاري وميغان ماركل يثيران الجدل بتجاهلهما تهنئة الملكة باحتفالات اليوبيل

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 08:16
الامير هاري وميغان ماركل
الامير هاري وميغان ماركل

تحتفل الملكة اليزابيث بالذكرى السنوية السبعين لإعلانها ملكة على المملكة المتحدة في 6 شباط من كل عام، حيث تتلقى التهاني والتبريكات من أفراد العائلة المالكة والعائلات المالكة في دول العالم.

اقرأ ايضاًالتوترات ما تزال موجودة.. الملكة اليزابيث تجرّد ميغان ماركل من لقب وتمنحه لآخرالتوترات ما تزال موجودة.. الملكة اليزابيث تجرّد ميغان ماركل من لقب وتمنحه لآخر

الامير هاري وميغان ماركل يتجاهلان تهنئة الملكة

كشفت مصادر ملكية اخبارية بأن دوقا ساسكس السابقين الامير وميغان ماركل تجاهلا تقديم التهاني والتبريك للملكة اليزابيث بمناسبة احتفالات اليوبيل بشكل علني.

كما التزما الصمت اتجاه خطاب الملكة اليزابيث بهذه المناسبة والتي كشفت فيه عن رغبتها بمنح كاميلا دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز لقب الملكة الزوجة عندما يتوّج زوجها ملك للملكة المتحدة.

وبالرغم من ان جميع أعضاء وافراد العائلة المالكة قابلوا الخطاب الملكي بالتهنئات والتبريكات والثناء على الملكة، ومنهم دوقا كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام اللذان قدّما التهاني للملكة عبر صفحتهما الخاصة وأعادا مشاركة الخطاب الملكي، إلا ان الأمير هاري وميغان ماركل التزما الصمت بشكل كبير ولم يقوما بأي رد فعل سواء على احتفالات الملكة أوالخطاب الملكي وتجاهلا الأمر كأنه لم يكن.

اقرأ ايضاًالتوترات ما تزال موجودة.. الملكة اليزابيث تجرّد ميغان ماركل من لقب وتمنحه لآخرتفاصيل حول استغلال ميغان ماركل للاميرة يوجين.. ومنعها للأمير هاري من العودة

ميغان وهاري

التوترات بين الملكة اليزابيث وحفيدها الامير هاري

زادت التوترات في حدتها بين الملكة ليزابيث والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وذلك بعد تصريحات الثنائي الملكي الأخيرة خلال مقابلتهما مع اوبرا وينفري والتي اتهما فيها العائلة المالكة بالعنصرية.

ولم تزر ميغان ماركل المملكة المتحدة منذ اعلانها عن انفصالها عن العائلة المالكة حتى أن الملكة اليزابيث لم تقابل طفلتها ليليبيت أبداً منذ ولادتها حيث أنهما انتقلا للعيش في الولايات المتحدة، وذلك بعد تنحيهما عن خدماتهما الملكية.

كلمات دالة:ميغان ماركلالأمير هرايأخبار ملكيةتصريحات ملكيةالعائلة المالكة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...