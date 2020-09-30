الكشف عن الداعم الاكبر لجينيفر لوبيز في حياتها المهنية.."أصلي من أجلها وهي على المسرح"

تقوم النجمة "جينيفر لوبيز" بالغناء على خشبة المسرح لعقود عديدة ولكن هناك من يدعمها خلال مسيرتها المهنية وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

كشفت ابنة النجمة، إيمي خلال مقابلة معها في برنامج Today Show بانها تصلي دائماً من اجل والدتها في كل عرض تقوم به قبل خروجها على المسرح.

واعترفت الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 12 عام بانها تقوم بالتفكير الايجابي بكل شيء يتعلّق بوالدتها وهو أصبح إلهامها في كتاب الأطفال الجديد تحت عنوان Lord Help Me.

وصرّحت إيمي خلال المقابلة بقولها: "كانت جدتي تصلي معي كل يوم عندما أراها وأمي تفعل ذلك"، كما أكّدت إيمي أنها تحمل قوة الصلاة في حياتها اليومية وتفكّر في والدتها كثيراً.

وأكّدت إيمي أنها تصلي من أجل والدتها فقالت: "عادة ما أصلي من أجل والدتي قبل أن تقوم بعروضها وجولاتها وأعمالها، لأنه يمكن ان تتأذى من نواح عديدة".

ورافقت إيمي والدتها خلال الجولات الغنائية التي قامت بها وظهرت خلال أكثر من 10 دقائق في عرض Super Bowl، حيث أعطتها والدتها بعض النصائح قبل الخروج للمسرح.

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