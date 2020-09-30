  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الكشف عن الداعم الاكبر لجينيفر لوبيز في حياتها المهنية.."أصلي من أجلها وهي على المسرح"

الكشف عن الداعم الاكبر لجينيفر لوبيز في حياتها المهنية.."أصلي من أجلها وهي على المسرح"

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2020 - 11:26
جينيفر لوبيز وابنتها
جينيفر لوبيز وابنتها

تقوم النجمة "جينيفر لوبيز" بالغناء على خشبة المسرح لعقود عديدة ولكن هناك من يدعمها خلال مسيرتها المهنية وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

كشفت ابنة النجمة،  إيمي خلال مقابلة معها في برنامج  Today Show بانها تصلي دائماً من اجل والدتها في كل عرض تقوم به قبل خروجها على المسرح.

Blessed: Jennifer Lopez may have received a little bit of help with her performances through the last few years after daughter Emme admitted on the Today Show that she prays for her mom before every show

واعترفت الفتاة الصغيرة البالغة من العمر 12 عام بانها تقوم بالتفكير الايجابي بكل شيء يتعلّق بوالدتها وهو أصبح إلهامها في كتاب الأطفال الجديد تحت عنوان  Lord Help Me.

وصرّحت إيمي خلال المقابلة بقولها: "كانت جدتي تصلي معي كل يوم عندما أراها وأمي تفعل ذلك"، كما أكّدت إيمي أنها تحمل قوة الصلاة في حياتها اليومية وتفكّر في والدتها كثيراً.

Helper: The 12-year-old little girl admitted she takes a moment to think positive thoughts for her mom, a ritual which helped inspire her new children's book, Lord Help Me

وأكّدت إيمي أنها تصلي من أجل والدتها فقالت: "عادة ما أصلي من أجل والدتي قبل أن تقوم بعروضها وجولاتها وأعمالها، لأنه يمكن ان تتأذى من نواح عديدة".

ورافقت إيمي والدتها خلال الجولات الغنائية التي قامت بها وظهرت خلال أكثر من 10 دقائق في عرض  Super Bowl، حيث أعطتها والدتها بعض النصائح قبل الخروج للمسرح.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...