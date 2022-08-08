الكشف عن هوية جوني ديب الإيراني.. مدرس وعارض أزياء

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرجل يشبه إلى حد كبير النجم الأمريكي جوني ديب في إيران، خلال إحيائه طقوس عاشوراء، وبدأت التساؤلات حول حقيقة الصورة وما إذا كانت معدلة عن طريق برنامج "فوتوشوب"!

الكشف عن هوية جوني ديب الإيراني

وبعد إثارته الجدل، وانقسام المتابعين بين مشكك ومصدق، كشف أخيرًا عن هوية الرجل الذي يقف وراء الصور المنتشرة، إذ أشير إلى أنه الإيراني "أمين ثالث" الذي يعمل في مجال التدريس، حيث أشار في خانة التعريف أنه يمتلك أكاديمية للتدريس والإرشاد تدعى "كونكور".

وحين النظر إلى حساب "أمين ثالث" عبر موقع إنستغرام، والذي يتابعه عليه ما يقارب الـ4 آلاف متابع، نلاحظ أنه يعمل كعارض أزياء إلى جانب مهنته في التدريس، معتمدًا على شكله الشبيه بجوني ديب؛ فهو يقلده في تسريحة شعره، وطريقة لباسه، وشكل لحيته والشاربين، بالإضافة إلى تزينه بالكثير من الخواتم والقلائد.







تفاصيل ظهور جوني ديب في ايران

تداول الجمهور بشكل واسع عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة، تظهر الفنان العالمي جوني ديب متواجدًا في إيران من الأجل إحياء طقوس عاشوراء التي تصادف اليوم 10 محرم 1444 هـ.

خلال أداء طقوس عاشوراء يوم أمس الأحد في ايران وإحياء ذكرى مقتل الحسين لدى الطائفة الشيعية أثار ظهور جوني ديب جدلًا كبيرًا بين الجمهور.

واتضح أن الصور المتداولة لجوني ديب هي في الحقيقية صور لشبيه له، وهو رجل إيراني نسخة طبق الأصل من ديب، ظهر في أحد مواكب طقوس إحياء ذكرى وفاة الحسين، ونظرًا للشبه الكبير بينه وبين الفنان العالمي تم التقاط العديد من الصور له وتداولها بشكل كبير عبر السوشال ميديا.

وظهر هذا الشخص المجهول وهو يرتدي نظارات مطابقة لستايل النجم العالمي جوني ديب، كما اعتمد لون وتسريحة الشعر نفسها، بالإضافة الى اعتماده إطلالة مطابقة لجوني من ناحية الشارب.

الجمهور مصدوم بظهور جوني ديب في إيران

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتهم الكبيرة بسبب الشبه الكبير والصادم بين الرجل الإيرامي وجوني ديب

فيما أصر البعض على أن الشخص الذي ظهر في الصور هو الفنان العالمي، نظرًا للشبه الصادم الكبير بينهما.

وعلّق الكثير منهم بسخرية كبيرة حول الموضوع، فقال أحد المتابعين: "كان جوني ديب نادر بس يخلص من قضيته مع آمبر هيرد أن يقضي حياته في خدمة الحسين".