الكويت ولبنان تقاطعان فيلم Death of the Nile.. نجمة اسرائيلية السبب!

قررت لبنان والكويت مقاطعة فيلم "Death on the Nile" احتجاجًا لظهور الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" بدور البطولة، ومنعت عرضه في دور السينما.

ورضخت الكويت للاحتجاجات والدعوات المطالبة بمنع عرض الفيلم ومقاطعته لأنه من بطولة جدنية اسرائيلية سابقة في جيش الاحتلال الصهيوني، فقد خدمت غال غادوت في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين قبل أن تصبح عارضة أزياء وممثلة.

ونظرًا لارتباطها بالجيش الإسرائيلي، قامت لبنان سابقًا بمنع عرض فيلمها Wonder Woman في مايو 2017. في ذلك الوقت، ورد أن الدولة دفعت إلى القيام بذلك من خلال الحملة الجماعية التي أطلقت لمقاطعة أنصار إسرائيل ولبنان.

من جهة أخرى، سيعرض فيلم Death of the Nile في بقية أنحاء الشرق الأوسط اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، فقد بدأت دور السينما المصرية عرض الفيلم منذ الأسبوع الماضي؛ حيث صوِّر كاملًا في مصر تحديدًا أسوان.





أحداث فيلم Death of the Nile

تدور أحداث الفيلم على متن سفينة يطلق عليها اسم "كرنك" تتواجد على ضفاض نهر النيل في مصر تقع فيها جريمة قتل يبدأ فيها المحقق "هيركيول بو ارو" في البحث عن الجاني، فتدور الشكوك وتوجَّه أصابع الاتهام حول رجل وامرأة تزوجا حديثًا كانا لحظة وقوع الجريمة.

يُعدّ الفيلم الجزء الثاني من "Murder on the Orient Express"، وهو مقتيس عن رواية الكاتبة أغاثا كريستي، وقد أشرف على إخراجه كينيث براناه، ويشارك في بطولته غال غادوت، جوني ديب، كينيث براناه، بينيلوبي كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليم دافو، آنيت بنينغ، جودي دينش، ديزي ريدلي، وديريك جاكوبي.