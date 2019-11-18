اللعنة تطارد جانيت جاكسون وفرقتها.. عازف الجيتار يتّهم شركة الطيران بالعنصرية!

اتهم عازف الجيتار في فرقة النجمة جانيت جاكسون شركة كانتاس للطيران بالعنصرية حيث زعم بأن بأن الشركة لم تسمح له بأخذ غيتاره على متن الطائرة لأنه أسود البشرة.

وتحدث الموسيقي إريك سميث أنه كان متجهّاً إلى أستراليا لأداء حفل RNB Fridays Live مع النجمة جانيت جاكسون فقال: "أنا جالس عند منطقة البوابة فأتى رجل إلي مع ورقة وقال أحتاج أن توقع هذه الأوراق وتعطيني الغيتار".

وتابع سميث قوله حول الحادث: "قلت له لماذا فأجاب حتى لا تتسبب بأي أضرار عند وجود الغيتار على متن الطائرة ونحن لسنا مسؤولين عن ذلك"، إلا أن سميث ادّعى في تلك اللحظة بأنه رأى ركاباً آخرين كانوا من البشرة البيضاء يستقلون الطائرة ويحملون ادواتهم دون أي مشكلة.

وعلى الرغم من إخباره بتلك الطريقة إلا أن سميث بقي محافظ على هدوئه وحاول التفكير بحسب زعمه فقال له: "اسمح لي بالتحدث إلى مشرفك ماهو اسمك؟"، إلا أن الرجل قام بإجابته: "ياسيدي أنا احاول العمل وتنفيذ القوانين فقط".

ومن جهة اخرى أصدرت شركة كانتاس بيان لصحيفة ديلي ميل الأسترالية قالت: "إن هذا التعامل هو إجراء معياري تقوم به الشركة للتحقق من الأدوات، فعندما يحضر الموسيقيون أدوات كبيرة الحجم مثل الغيتارة يتعين على طاقمنا التأكد من أنه تم الترتيب لذلك مسبقاً لذلك لا يوجد شيء غير عادي في قيامنا بهذا الإجراء".

ومن الجدير بذكره أن سميث لم يرفع دعوى قضائية رسمية ضد شركة الطيران إلا أنه نشر القضية عبر صفحته الخاصة على تويتر مع إرفاقها بالصور.

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