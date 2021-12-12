اللقطات الأولى من لم شمل "هاري بوتر".. وهذا شعور أبطال السلسلة!

يحتفل فريق عمل سلسلة أفلام "هاري بوتر" على مرور مدة عشرين عام على بداية عرض أول فيلم من السلسلة الشهير في عام 2001.

على خطى مسلسل "فريندز" أصدرت منصة HBO Max حلقة من لم شمل فيلم هاري بوتر تحت عنوان Return to Hogwarts حيث سيجتمع ابطال السلسلة جميعهم.

اللقطات الأولى من حلقة لم الشمل

نشرت منصة HBO Max اللقطات الأولى من الحلقة المنتظرة من لم شمل هاري بوتر وذلك في الساعات الماضية، عبر حساب المنصة على موقع "تويتر".

وشاركت صورة ظهر فيها الأبطال دانيال رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون وهم يجلسون في حجرة تشبه نوعاً ما الحجرة التي كانوا يجلسوا فيها في الفيلم.

وجاء تعليق مع الصورة مكتوب فيه: "وكأنهم لم يغادروا أبداً، الذكرى العشرون لهاري بوتر: العودة إلى هوغوورتس سيكون يوم رأس السنة الجديدة على HBO Max".

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc — HBO Max (@hbomax) December 9, 2021

توقيت عرض حلقة لم الشمل

سيعرض حلقة لم شمل هاري بوتر مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2022 وتحديداً في 1 يناير المقبل وذلك للاحتفال بمرور 20 عام على صدور الجزء الاول.

وسيكون هناك العديد من نجوم الفيلم وهم توم فيلتون وجيمس فيلبس وبونهام كارت وروبي كولتران وغاري أولدمان، إلا أن كاتبة الفيلم والرواية ستكون غائبة عن اللقاء.

أبطال المسلسل يعلّقون على عودتهم

عبّرت النجمة "إيما واتسون" عن سعادتها الشديدة بعودتها إلى أجواء هاري بوتر وباجتماعها مرة أخرى في زملائها خلال عرض استثنائي.

ونشرت إيما عدة صور من كواليس الأفلام عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث وصفت السلسلة وصنّاعها بـ "العائلة".