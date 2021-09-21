المتابعون يكشفون عدد العمليات التجميلية التي خضعت لها كيندال جينر.. رقم لا يصدّق!

تثير عارضة الأزياء كيندال جينر الجدل حولها دائماً وذلك بسبب اطلالاتها الجريئة والمثيرة، بالإضافة إلى أنها تمتاز بالجمال والأناقة.

ويبدو واضحاً أن كيندال تسير على خطى شقيقاتها في عمليات التجميل وتغيير المظهر، بالرغم من جمالها الطبيعي وقوامها الرشيق ولكنها تريد مواكبة الموضة.

ونشر المتابعون صورة لنجمة تلفزيون الواقع قبل وبعد عمليات التجميل وقاموا بتحديد الأماكن التي حدث عليها التغيير والعمليات التي قامت بها.

وأشار المتابعون إلى انها أجرت 12 عملية تجميل في وجهها ما بين "بوتوكس" و "فيلر" و "نفخ" و "شدّ"، حيث أن شهد وجهها تغيّر بالكامل.

ويشار إلى أن كيندال جينر تعيش الىن قصة حب رومانسية مع حبيبها ديفين بوكر، حيث التقطت الكاميرا الثنائي وهما يستمتعان بأشعة الشمس على احد اليخوت بينما كانت كيندال بإطلالة شبه عارية.

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