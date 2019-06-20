كيندال جينر تنسِّق إطلالتها مع علبة كوكاكولا.. ورواد مواقع التواصل بالمرصاد!

من الصعب التحايل على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا حينما يستشعرون تلميحًا أو ترويجًا دعائيًا لإحدى العلامات التجارية العالمية.

يعتقد رواد مواقع التواصل أن عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" تروِّج لمشروب الصودا الخاصة بالعلامة التجارية "كوكاكولا"، فقد رصدت عدسات الباباراتزي النجمة مُمسكةً بعلبة كوكاكولا بٌرتقالية لنكهة البرتقال بالفانيلا تتطابق مع لون فستانها البرتقالي خلال تواجدها في مانهاتن يوم الاثنين، ما دفع البعض للتكهن أنها حركة تسويقية.

كما لوحظ أن "كيندال"، البالغة من العمر 23 عامًا، تُمسك العلبة بطريقة يظهر فيها الشعار بوضوح، كما بدأت تتمايل بمشيتها وكأنها على منصة عرض الأزياء.

وما أكَّد أن الأمر برمته مجرد إعلان، نشرت "كيندال" صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام| التقطت عبر كاميرات المراقبة داخل المحل التجاري وهي تبتاع علب الكوكاكولا.

وهناك احتمال أن "كيندال جينر" تتحايل على قوانين التجارة الفدرالية بعدم إفشائها الجهة المُعلن عنها بنشورها، وهو ما يعتبر إعلان زائف، الذي ينطوي على إخفاء الجهات الراعية لرسالة أو منظمة أو مُنتج ما لجعلها تبدو كما لو كانت نابعة من مشاركة شعبية حقيقية. وتهدف الدعاية الشعبية الزائفة إلى إضفاء المصداقية على بيانات ومواقف ورسائل كيان ما بادعاء استقلاليته واخفاء مصادر تمويله.





الجدير بالذكر أن "كيندال" شاركت في إعلان "بيبسي" الذي أثار غضب عدد كبير من أصحاب البشرة السمراء في أميركا، حيث تنطوي فكرة الإعلان حول وجود عدد من الأشخاص المختلفين بلون البشرة والأصل بالإضافة للديانه، حيث تواجد بالفيديو أشخاص من البشرة البيضاء والبشرة السمراء ومن الدول الأسيوية بالإضافة لفتاة محجبة.