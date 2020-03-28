المتحولة الجنسية رودي تستعرض جسدها بملابس مثيرة.. وتتطوع لهيئة الخدمات الطبية

كشف البارازيلي "رودريغو ألفيس"، المعروف بالدمية كين، أنه اشترك ليكون متطوعًا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمساعدة المحتاجين وسط تفشي فيروس كورونا عالميًا.

شارك "رودريغو ألفيس"، الذي تحوَّل جنسيًا إلى "رودي ألفيس"، متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورًا مُثيرةً له مُرتديًا فستانًا من الدانتيل الأحمر أبرز منحنيات جسده المثير، واستعرض نتائج العمليات الجراحية والتجميلية التي خضع لها لتحويله إلى أنثى بمقومات جذابة.



وفي صورة أخرى، يرتدي لانجوري أبيض من الدانتيل واضعًا بين قدميه دمية دب محشوة، في حين أكمل إطلالته بشعر مستعار أشقر اللون طويل، وطبَّق مستحضرات تجميل لإبراز ملامح وجهه الأنثوي.

ويجدر الإشارة إلى أن "ألفيس" كان يخطط للهرب من لندن إلى البرازيل أثناء تفشي الفايروس، لكنه قرر عزل نفسه في منزله بالعاصمة البريطانية لندن، وصرَّح: "بمجرد انتشار شائعات وقوع حظر تجول، حجزت رحلة طيران إلى البرازيل مع عائلتي، حيث يوجد القليل من الأفراد أعرفهم في لندن".



وأضاف: "اعتقدت أن التواجد مع عائلتي في مثل هذه الأوقات سيكون مناسبًا، لكن عندما كنت مستعدًا للسفر من لندن إلى ريو دي جانيرو، ألغيت رحلتي ثم وجدت نفسي عالقًا في المنزل في لندن."

وأشار أنه يبقي نفسه منشغلًا، فهو يمتلك خزانة كبيرة من الملابس الرجالية التي سيعرضها للبيع على موقع eBay، وسيتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية.

