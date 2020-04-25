المذيع البريطاني أنتوني ماكبارتلين يضحي بـ 40 مليون دولار لتطليق زوجته

انتهى الممثل ومقدم البرامج الإنجليزي أنتوني ديفيد ماكبارتلين، رسميًا من طلاق زوجته السابقة المغنية ليزا أرمسترونغ.

وبموجب الطلاق الذي كلفه أكثر من نصف ثروته حوالي 40 مليون دولار في تسوية الطلاق، أصبح ديفيد ماكبارتلين يمتلك الحق في التقدم إلى صديقته ومساعدته الشخصية السابقة آن ماري كوربيت، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتم منح مقدم البرامج الشهير البالغ من العمر، 44 عامًا، مرسومًا يُنهي رسميًا زواجه من ليزا أرمسترونج الذي استمر لمدة 12 عامًا وعلاقة الحب التي استمرت لمدة 23 عامًا.

وانفصل الزوجان في يناير 2018 بعد معركة كبيرة في القضاء استمرت لمدة عامين توصلا خلالهما إلى تسوية بلغت 40 مليون دولار.

وكان نجم ITV Ant ، الذي واجه قضايا الإدمان والخمر، وفنانة المكياج ليزا ، 44 عامًا ، على خلاف منذ أن أعلنا عن انفصالهما في يناير 2018.

وكانت هناك خلافات حول تقسيم الأصول التي يمتلكونها وحضانة كلبهما لابرادور هيرلي، وتم كسر الجمود بينهما في يناير، بعد أن حصلت ليزا على منزلهما السابق الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليون دولار في غرب لندن كجزء من صفقة التسوية.

في مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا صن" ، قال أنتوني ديفيد ماكبارتلين عن شريكته الجديدة: "لقد كانت صخرتي.. إنها روح جميلة. . . إنها أروع امرأة حقيقي".

وجاء ذلك بعد عدة أشهر من إخبار أصدقاء الزوجين بأنه على الرغم من الجهود التي بذلها أنتوني للحفاظ على انفصالهما بشكل مقبول، ما زالت ليزا ترغب في قضاء يومها في المحكمة.

من المعروف أن ليزا التي تعمل كمغنية وفنانة مكياج، شعرت بأن زوجها السابق ابتعد كثيرا بعد انفصالها في عام 2017، ويُعتقد أيضا أنها تشعر بالفزع والأذى العميق من انتقاله بسرعة كبيرة عندما بدأ علاقة جديدة مع مساعدته الشخصية السابقة آن ماري كوربيت.

يذكر أن الممثل ومقدم البرامج الإنجليزي "انتوني ديفيد ماكبارتلين" جاء في المرتبة الثانية، بقائمة الشخصيات الخمس التي تلقت معاملة خلال العام 2019.

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