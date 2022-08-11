المشاهير يتخلون عن جوني ديب.. ووثائق صادمة ستقلب الموازين

تلقّى النجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" موجة دعم قوية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال محاكمته الشهيرة ضد زوجته السابقة "آمبر هيرد".

وبالرغم من أن منشوراته خلال الاسابيع السابقة قد جذبت الملايين من الاعجابات إلا أن مشاهير هوليوود لم يتفاعلوا معها أبداً، الأمر الذي شكّل صدمة وتساؤلات بين الجمهور

وثائق رسمية صادمة جعلت المشاهير يتخلون عن جوني ديب

كشفت المحكمة العليا في لوس أنجلوس عن وثائق رسمية من المحاكمة أثارت جدلًا كبيرًا حيث دفعت هذه الوثائق مشاهير هوليوود للتراجع عن تعاطفهم الكبير مع جوني ديب.

وقام معجبو جوني ديب بدفع الكثير من الأموال للكشف عن الوثائق القانونية ضد آمبر هيرد مما فتح صندوق أسرار القضية والتي لم تكن لصالح جوني ديب، وجاءت بنتائج عكسية.

وأظهرت هذه الوثائق النجم العالمي بمظهر سيء أفقده تعاطف الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان منها التلاعب بالملفات الصوتية والصور المهمة والتي جاءت لإظهار آمبر هيرد بصورة سيئة.

كما حاول الفريق القانوني لجوني ديب لوم آمبر هيرد بوفاة صديقة لها بحادث سير من خلال الاعتماد على مخالفات قيادة السيارة وتعاطي المخدرات.

وكشفوا أيضاً عن الرسائل المزعجة التي كان جوني ديب يرسلها الى آمبر هيرد كما أن هناك تأكيد بعدم وقوع ضرر جسدي وعقلي بسبب العنف المنزلي وهو عكس ما قاله في المحكمة.

ردة فعل المشاهير على الوثائق

خسر جوني ديب الكثير من المتعاطفين معه خلال ساعات من صدور هذه الوثائق الصادمة وكان منهم العديد من مشاهير هوليوود الذين قاموا بإلغاء علامات الاعجاب من على بياناته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من ضمن المشاهير الذين تخلّوا عنه بيلا حديد، هالي بيلي، أماندا نوكس، اورلاندو بلوم وصوفيا تيرنر وغيرهم من المشاهير.