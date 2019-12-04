المصري مينا مسعود لم يحضَ بدور بعد فيلم "علاء الدين".. هل جذوره العربية السبب؟!

الحياة ليست ورديَّة كما يعتقد البعض، والشهرة ليست بالأمر السهل، كما أن المشاركة في أفلام عالمية تلقى صدُا كبيرًا غاية في الصعوبة.

كشف النجم الكندي ذي الأصول المصرية "مينا مسعود" أنه يترنح في عالم التمثيل، رغم النجاح الساحق الذي حققه في فيلم Aladdin الذي حصد أكثر من مليار دولار حول العالم منذ عرضه في قاعات السينما في شهر مايو.

في لقاء له موقع صحيفة The Daily Beast، كشف "مينا مسعود" (28 عامًا) أن مسيرته المهنية توقَّفت منذ مشاركته في فيلم "Aladdin"، وقال: "الحياة ليست مفروشة بالورود على الدوام حينما تؤدي دورًا كعلاء الدين".

وأشار أنه حاول التزام الصمت وعدم التحدث عن الموضوع، لكنه يريد أن إيصال معلومة لمعجيبه أن الحياة ليست وردية، وأن الافتراض حول تحقيقه ملايين من الدولارات وحصوله على عروض سينمائية لا صحة لها، إذ لم يحضَ سوا بتجربة أداء واحدة منذ عرض الفيلم.

وبدا "مسعود" في حالة حيرة من عجزه في الحصول على فرصة جديدة، مُشيرًا أنه لا يتوقع الحصول على عرض في تمثيل شخصية "باتمان"، لكن على الأقل فرصة في أداء دور جديد، كما تساءل إذا ما كانت جذوره العربية لها تأثير في فرصه القليلة، خاصة أنه اتخذ قرارًا بعدم أداء أدوار تمثل الصورة النمطية عن العرب.

كما يشعر "مسعود" بالقلق إزاء عمره ما قد يدفع الكثيرين للاستخفاف به، على الرغم من اقتحامه عالم التمثيل باحترافية لمدة عشر سنوات، لكن تجسيده شخصية "علاء الدين" الشيء الوحيد الذي ظهر إلى السطح واشتهر به.

ويُشارك "مسعود" في السلسلة الدرامية " Reprisal" التي تعرَّض عبر شبكة Hulu التلفزيونية، والذي سيبدأ بثه يوم الجمعة.