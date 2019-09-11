"المظاهر خداعة".. 6 مشاهير صدموا العالم بانتحارهم!

يقولون عادة أن المظاهر خداعة، وأن مهما بدا الإنسان سعيدًا أمامك ومبتسمًا، فإنه من الممكن أن يكون يحمل بداخله العديد من الأحزان والآلام والمشاكل.

ولا تختلف حياة المشاهير عن حياة الأخرين، فهم بالرغم من حياة الشهرة والترف الذين يحلم بهما الكثيرون، فهم لديهم مشاكلهم ومعناتهم المختلفة، إلا أن المشهور يضطر لإخفاء مشاعره السلبية ومشاكله عن الأشخاص من حوله حتى لا يتعرض للانتقاد مما يزيد من حياته صعوبة.

ولهذا نجد العديد من المشاهير ينهون حياتهم بالانتحار، لنكتشف بعدها أنهم عانوا من الإكتئاب ومشاكل لم نكن حتى نتصورها، ونستعرض في هذا الفيديو 6 مشاهير أنهوا حياتهم بالانتحار:



