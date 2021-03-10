الملكة إليزابيث تخرج عن صمتها بعد اتهام ميغان ماركل العائلة المالكة بالعنصرية!

قررت الملكة إليزابيث الثانية الخروج عن صمتها والتعليق بشأن تصريحات ميغان ماركل حول تعرض ابنها آرتشي للعنصرية قبل ولادته.

وعبَّرت الملكة إليزابيث عن حزنها حيال الصعوبات التي واجهها كل من ميغان ماركل والأمير هاري في السنوات الأخيرة، وأصدر قصر باكينغهام بيانًا جاء فيه: "أصدر هذا البيان من قبل القصر الملكي باسم صاحبة السمو الملكة".

وتابع: "العائلة كلها تشعر بحزن بعد معرفتها بشكل كامل مدى صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة لهاري وميغان... كل من هاري وميغان وآرتشي سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا في العائلة".





وأضافت: "القضايا المثارة، ولاسيما تلك المتعلقة بالعرق، مثيرة للقلق. في حين أن بعض الأحداث قد تختلف، إلا أنها تؤخذ على محمل الجد وستتعامل معها الأسرة بشكل خاص. سيظل هاري وميغان وآرتشي دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا من العائلة."

وفي لقائها مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، أشارت الممثّلة الأمريكية السابقة إلى أنّ أفراداً في العائلة المالكة أبدوا قلقهم إزاء درجة سواد بشرة ابنها آرتشي قبل ولادته.

وأوضحت ميغان ماركل أن العائلة المالكة لم ترد منح ابنها آرتشي لقب الأمير لذلك السبب لم يكن ليحصل على الحماية الأمنية، تقول: "قالوا لنا أن ارتشي لن يحصل على حماية لانه لن يصبح أميرًا، لن يكون محميًا ولن يمنح لقبًا لأنه من عرق مختلط. لم أهتم باللقب لكنني أهتم بحماية آرتشي، وقالوا بانهم سيغيرون القانون ليصبح آرتشي أمير ًا عندما يصبح تشارلز ملكًا."

وبذلك تكون ميغان قد نفت أخبار رغبتها وهاري بعدم منح طفلها لقب الأمير الذي تناقلته الصحف البريطانية، حيث أشارت الصحف أن الزوج الملكي يودان منح طفلهما الحرية بعدم منحه اللقب لكنهما أجبرا على ذلك.