الملكة إليزابيث وكيت ميدلتون في مواجهة هاري وميغان.. إليك موعد الانتقام المقرر!

ربما تخطط الملكة إليزابيث ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون في التغلب على مقابلة ميغان ماركل والأمير هاري المرتقبة مع مقدمة البرامج العالمية أوبرا وينفري.

نظرًا لأن جائحة فيروس كورونا ألغت الخدمة السنوية ليوم الكومنولث هذا العام، فسيكون هناك بدلاً من ذلك عرض تلفزيوني خاص مع جميع كبار أعضاء العائلة المالكة البريطانية لإيصال رسالة مسجلة مسبقًا.

سيُبث العرض التلفزيوني الخاص على قناة بي بي سي بين الملكة إليزابيث والأمير تشارلز والأمير ويليام وكيت ميدلتون وصوفي، كونتيسة ويسيكس، وسيتم بثه بالصدفة في نفس اليوم الذي ستبث فيه مقابلة دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا.

ويجدر الإشارة إلى أن ظهور العائلة المالكة وساسكس التلفزيوني من المقرر أن يكون في 7 مارس.

كشفت شبكة سي بي إس أن حديث ميغان وهاري مع أوبرا سيغطي كل شيء من الدخول إلى الحياة كعضو ملكي، والزواج، والأمومة ، والعمل الخيري إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشبكة، ستتحدث أوبرا وينفري مع ميغان ماركل في البداية وجهًا لوجه، ثم سينضم هاري إلى المحادثة.

وصرَّحت شبكة CBS: "ستتحدث وينفري مع ميغان، دوقة ساسكس، في مقابلة واسعة النطاق، تغطي كل شيء من الدخول إلى الحياة كملكية، والزواج، والأمومة، والعمل الخيري إلى كيفية تعاملها مع الحياة تحت ضغط جماهيري مكثف. لاحقًا، سينضم إليهما الأمير هاري وسيتحدثان عن انتقالهما إلى الولايات المتحدة وآمالهما وأحلامهما المستقبلية لعائلتهما المتزايدة".

ستمثل المقابلة القادمة أول مقابلة للزوجين في فترة الذروة منذ ابتعادهما عن مناصبهما كأحد أفراد العائلة المالكة.

يجدر الإشارة إلى أن "أوبرا" لديها علاقات وثيقة مع "ساسكس"، فقد دعيت لحضور حفل زفافهما الملكي عام 2018، وعملت مع "هاري" في برنامجه الذي يركز على الصحة العقلية، كما أنها جاءة الثنائي في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.