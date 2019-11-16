الملياردير "محمد حديد" لا يملك مبلغ 500000 دولار.. حيلة قانونية أم سيعلن إفلاسه قريباً؟

رُفعت دعوى قضائية ضد المليونير "محمد حديد" والد كل من عارضتا الأزياء الشهيرتين بيلا وجيجي حديد، وذلك من قبل الجيران الذين طالبوا بهدم قصر Starship Enterprise.

شيّد محمد حديد قصر ضخم للغاية في مدينة بيل إير في لوس أنجلوس وأطلق عليه اسم Starship Enterprise بسبب كبر حجمه، إلا أن المدعّون العامون لمدينة لوس أنجلوس طالبوا بهدم القصر لأنه أخذ مساحة كبيرة جداً تقدّر 30000 قدم مربع.

لكن المحامي الخاص بحديد "بروس رودمان" بأن رجل الأعمال الملياردير لا يملك المال لهدم قصره العملاق والمثير للجدل حيث سيكلّفه ذلك ما يقارب 5 ملايين، فصرّح لقاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس: "إن محمد حديد ليس لديه المال للقيام بذلك"، وأضاف: "حتى أن الدفعة الأولى للمبلغ وقدرها 500000 دولار لا يستطيع تحملها".

أما محامي جيران المنطقة فقد سخر من هذا الادّعاء وقال: "إنه هذا الخبر صادم بالنسبة لي لأن حديد اشترى منزل للتو بقيمة عدة ملايين في بيفرلي هيلز، لذلك نحن لا نقبل هذا التفسير ولا نقبل أي كلمة بخصوص هذا الموضوع".

ومن جهة أخرى جادل رودمان بأن حديد يمكن أن يحصل على تمويل بنكي لهدم المنزل وبناء آخر على نفس الموقع والذي سيكلفه ما يقارب الثلاثين مليون دولار ولكن فقط إذا كانت إدارة المباني والسلامة في المدينة تضمن تصاريح بناء منزل جديد وهو أمر ترفضه كلياً"، وتابع: "بمجرّد هدم هذا القصر وعدم وجود تصاريح لبناء منزل في المستقبل فإن البنك سيغلق على القروض الحالية التي مُنحت لبناء القصر ويجب بيعه في هذه الحالة".

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