الممثلة الأمريكية أمبر هيرد تهاجم إنستغرام بسبب ازدواج معايير العُري

انتقدت الممثلة أمبر هيرد بقوة موقع "إنستغرام" لإظهاره معايير مزدوجة بشأن إرشادات العُري من خلال نشر صورة لزميلها الممثل جيسون موموا المشارك في فيلم "Aquaman".

تحدثت هيرد ضد سياسة الرقابة على منصة التواصل الاجتماعى العملاقة يوم الأحد، بعد أن حُذفت إحدى صورها من الموقع الشهر الماضي بسبب ظهور حلمتها فيها.

كانت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا قد شاركت في السابق، صورة تم التقاطها في عدد سبتمبر لمجلة Interview Magazine والتي ظهرت فيها عارية في سترة سوداء، وزعمت أن الصورة قد حظرها التطبيق بسبب حلَمتها اليسرى.

وفي عمل احتجاجي، نشرت هيرد الصورة نفسها، لكن هذه المرة "ركّبتّها" على وجه موموا وصدره، نظرًا لأن حلمات الرجال لا تتعارض مع إرشادات إنستغرام، لذا لم تتم إزالة المشاركة.



وقالت في تعليقها: "تكريماً للإرشادات الصارمة والعادلة ضد إظهار الحلمة الأنثوية، وبما أنني استمتعت بالامتياز القصير الممنوح لنظرائي من الرجال، قررت أن أشيد بالتعبير عن الصورة التي تم استبدالها بما يتوافق مع إرشادات إنستغرام الصارمة المتعلقة بالتعري وسياسات المساواة بين الجنسين".

هيرد التي حملت لواء النسوية في عدد من القضايا الجنسية والاجتماعية، بما في ذلك حقوق المرأة وعدم المساواة بين الجنسين، أوضحت كذلك أنها لا تحمل عداء أو ضغينة ضد موموا.

وفي السياق ذاته، عزز العديد من النشطاء إدانة هيرد لـ انستغرام من خلال تدشين هاشتاج #FreeTheNipple، كما دعت شركة Avonللتجميل في وقت سابق من هذا الشهر، الموقع ذاته إلى رفع الحظر المفروض على حلمات الإناث خلال شهر التوعية بسرطان الثدي (BCAM) للمساعدة في تسليط الضوء على أهمية صحة الثدي.

حاليًا، تنص إرشادات إنستغرام على أنه لا يُسمح بالتعري، بما في ذلك صور حلمات الإناث، ومع ذلك، يتم إجراء استثناءات للصور التي تنشر بعد استئصال الثدي والمرأة التي تُرضع بنشاط.

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