الموهبة لا تأتي من فراغ.. جاستين بيبر يكشف ارتباطه بهؤلاء النجوم في تاريخ عائلته

يتجذّر الفن في التاريخ العائلي للنجوم فمنهم من يكون والده مشهوراً أو عمه أو جده، لكن النجم "جاستين بيبر" كشف بأنه مرتبط بمشاهير هوليوود من سلسلة تاريخية بعيدة جداً.

ونشر جاستين صورةً عبر حسابه الخاص على إنستغرام خلال عطلة نهاية الأسبوع نتائج تطبيق Ancestry.com والذي أظهرت أنه على صلة وثيقة بالنجمان رايان غوسلينغ وأفريل لافين.

ووصف بيبر هذه المعلمومات بأنها جعلت يومه أفضل الأيام في حياته، حيث قال: "لقد علمتٌ للتو أنني مرتبط بكل من ريان غوسلينغ وأفريل لافين، هذا هو أفضل يوم في حياتي، يبدو أن تطبيق Ancestry.com رائع للغاية".

وتظهر الصورة شجرة الأقارب وكيف يرتبطون بالنجوم الآخرين، حيث أنه ابن العم الحادي عشر لريان والثاني عشر لأفريل.

وعلى الصعيد الشخصي فإن بيبر يحضّر لترتيبات زواجه من هايلي بالدوين والتي ستكون خلال هذا الشهر، وسيكون هذا الزفاف الثاني بعد عقدهما القران في محكمة العام الماضي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: