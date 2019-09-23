النجمات البريطانيات يكتسحن حفل جوائز إيمي بإطلالاتهن المميزة وأعمالهن!

ظهرت المسلسلات التلفزيونية البريطانية ونجومها بشكل كبير على قائمة الترشيحات لجوائز Primetime Emmy Awards لهذا العام، والذي أقيمت على مسرح Microsoft وسط مدينة لوس أنجلوس من مساء أمس الأحد.

وتألق الممثلين البريطانيين بظهورهم بشكل جماعي لحفل 2019 بجانب مسلسلاتهم المشهورة مثل Bodyguard وFleabag بالإضافة إلى الموسم الأخير من Game of Thrones.

وقادت نجمات هوليوود البريطانيات الحفل بظهورهن المميز ابتداءاً من جودي كومير بفستانها الأبيض من مجموعة Tom Ford الذي تميّز بفتحة جانبية كبيرة من جهة الصدر والفخذ، كما نسّقت معه حذاء أسود بكعب عال.

وكانت إلى جانبها صوفيا تيرنر بفستانها الوردي الساتان من مجموعة لويس فويتون الملتف من الأسفل، والمزيّن بقطعة قماش من الأعلى، كما انتعلت حذاء فضي اللون ووضعت عقد من الألماس حول رقبتها.

أما الممثلة كاثرين زيتا جونز فاجتاحت مسرح Microsoft بإطلالتها الأثينية التي تمثلت بفستان فوشي مزيّن بفتحة جانبية ووشاح طويل، نسّقته مع حذاء مطابق.

وفاجأت النجمة ناعومي واتس الحضور بإطلالتها السوداء بفستانها المزيّن بالدانتيل والنفاش الكبير، إلا أنه تناسق مع لون شعرها الأشقر الفاتح وأحمر شفاه أحمر اللون.

وانضمت إليهم فيبي والر بفستانها الوردي من الدانتيل والمزيّن بزهور صغيرة والمفتوح من جهة الصدر، بقصة نفاش صغيرة من الأسفل.

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