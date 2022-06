النجمة الكورية جانغ نارا تستعدّ للزواج من حبيبها الذي يصغرها بـ 6 سنوات!

أعلنت النجمة الكورية الشهيرة جانغ نارا عن ارتباطها رسمياً بحبيبها الذي يصغرها بست سنوات، حيث أكّدت بأنها تتحضّر لحفل زفافها نهاية الشهر الحالي.

وشاركت جانغ الخبر السعيد مع جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث أعلنت عن تحضيراتها لحفل الزفاف.

ونشرت جانغ نا را عبر صفحتها الخاصة منشور قالت فيه: "سأعلن اليوم عن بعض الأخبار السعيدة الخاصة بي.. سأتزوج"، وتابعت جانغ بقولها: "لقد واعدتُ حبيبي لمدة عامين وهو يصغرني بست سنوات ويعمل في مجال انتاج الفيديوهات".

وأضافت: "بعد عامين من المواعدة وقعت في غرام ابتسامته الجميلة ولطافته ونزاهته ولذلك قررنا بان نكون شركاء لمدى الحياة، وأنا سعيدة لمواصلة حياتي إلى جانب هذا الشخص المحترم، ولا أستطيع الانتظار لأشارككم هذه الاخبار السعيدة بصدق معكم جميعاً".

كما تحدّثت جانغ حول حياتها المهنية من خلال منشورها، حيث أكّدت بانه سيكون هناك عمل جديد قادم بالنسبة لها، فقالت: "سيكون هناك انتاج لعمل جديد بعد زفافي مباشرة فانا أتمنى بأن أصبح ممثلة شهيرة، ولكن أعتذر لأنني لا أستطيع الكشف عن الكثير من التفاصيل لأن خطيبي لا يحب الشهرة وقد يواجه عدم ارتياح في عمله بسبب علاقته معي".

ويشار بأن جانغ نارا هي مغنية كورية شهيرة اشتهرت باغاني عديدة منها Confession" و "April Story" و "Sweet Dream" وغيرها، كما انها عملت في دور البطولة في العديد من المسلسلات منها New Nonstop' و 'Fated To Love You' و 'Go Back Couple' وما إلى ذلك.