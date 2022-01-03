النجمة الكورية جون سومي ترفض الزواج نهائيًا.. وهذه مواقفها من الارتباط

دائمًا ما كانت المغنية الكورية جون سومي (Joen So Mi) صريحة بشأن مواقفها تجاه الزواج حتى وإن كان رأيها يتغيَّر بين الحين والآخر.

حينما كانت جون سومي في العشرينات من عمرها، كشفت خلال إحدى لقاءاتها أنها ترغب في الزواج بعمر الـ27 وأنها بدأت رحلة البحث عن عريس، إلَّا أن رأيها تبدَّل في وقت ليس ببعيد من تصريحها السابق.

وقد أعربت الفنانة في ذلك الوقت عن رغبتها في الزواج بعمر صغير، وأتت هذه الفكرة بعد رؤيتها زوجين مشهورين يافعيين على إحدى البرامج المنوعة قد ارتبطا بعمر صغير.

لكن يبدو أن موقف سومي تغيَّر تدريجيًا لتقرر الزواج بعمر الثلاثين مُشيرة أن الحيا الزوجية صعبة بعدما أصبحت مشهورة، لكن في تصريحاتها الأخيرة على أحد البرامج التلفزيونية أشارت أنها لا استبعدت فكرة الزواج نهائيًا، وقالت: "كنت أرغب في تأجيله أكثر والزواج في وقت متأخر من حياتي لكني الآن لم أعد أرغب في الزواج أبدا."

