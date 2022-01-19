النجم الكوري تشين من فرقة EXO يستقبل مولوده الثاني

رحب النجم الكوري تشين (Chen)، عضو فرقة إكسو (EXO)، وزوجته بطفلهما الثاني اليوم الموافق 19 يناير.

ووفقًا لوسائل الإعلام Xsports News ، أنجبت زوجة تشين الطفل الثاني للعائلة، مما يعني أن النجم الآن والد لعائلة مكونة من أربعة أفراد.

والجدير بالذكر أن تشين أعلن حمل زوجته بطفله الثاني عام2021.

يذكر أن تشين أعلن زواجه من حبيبته غير المشهورة في يناير من عام 2020. وفي أبريل من نفس العام، أنجبت ابنتهما الأولى.

ويجدر الإشارة أن تشين ما يزال في الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث بدأ خدمته في شهر أكتوبر عام 2020. ومن المتوقع إعفائه من مهامه في ربيع عام 2022.