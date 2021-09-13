النجم الكوري ريووك يتعرض للانتقاد بسبب زيادة وزنه.. والرد جاء قويًا!

يواجه النجوم العالميون وابلًا من الانتقادات يوميًا، إذ يعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لا بد أن يسيروا ضمن معيار جمالي محدد أكان في شكل ملامح وجههم أو بنيتهم الجسدية أو طريقة كلامهم وتصرفاتهم.

وقد تعرض نجم الكي بوب كيم ريووك، عضو فرقة سوبر جونيور، للسخرية من قبل معجبةمنتقدةً شكل جسده ووزنه، وتركت تعليق أسفل فيديوهاته عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وكتبت: " “ريووك لتبدأ بممارسة حمية غذائية، فعليك عدم التكاسل وإهمال مظهرك فقط لأنك تواعد".

وتساءلت: "لو أردت الاستمرار بهذا الشكل، فكيف ستواصل كسب المال من معجبيك؟ اترك الفرقة فقط وافتتح مقهىً مع حبيبتك أو شيء من هذا القبيل".

واختتمت منشورها: "بصفتي معجبة لأكثر من 10 سنوات، أصبحت أشعر بالشفقة عليك."

وجاء رد ريووك سريعًا، فكتب قائلًا: "إذًا أنتِ تعتقدين بأني مثير للشفقة؟ أنا من يشفق عليك.".

وتابع أنه يشعر بالرعب من فكرة أنها معجبة به منذ 10 سنوات، فهو يرى أنها أحبت فكرة أنها نعجبة بأحدهم، كما طلب منها رؤية حقيقتها".

وحول ادعائها انه يكسب المال من متابعيه، أوضح قائلًا: "بالمناسبة، أنا لم أكسب المال منك بل من الجهد الذي بذلته أنا بنفسي. لقد بذلت وقتا وجهدا لا يمكنك أن تتخيليه حتى لأشق طريقي".

واختتم ريووك تعليقه بنصيحة للمعجبة: "لا تتحدثي وكأنك تعرفين شيئا. ولا تعيشي بأذية الآخرين، هذه مضيعة لوقتك وطاقتك. ولا تحبي أي شخص أيضا. فقط عيشي حياتك بمفردك إلى الأبد. حتى لا تؤذي أي شخص آخر".