انفصال جيم كاري وجينجر كونزاجا بعد أقل من عام من المواعده

انفصل النجم الأمريكي جيم كاري عن حبيبته الممثلة جينجر كونزاجا بعد أقل من عام من المواعدة وأعلن جيم أنه أعزب مرة أخرى.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جيم 57 عامًا انفصل عن حبيبته الممثلة جينجر كونزاجا 35 عام واعلن عن إنتهاء الرومانسية بينهما وذلك نقلًا عن صحيفة " يو أس ويكلي". وقالت مصارد مقربة إن الانفصال كان في وقت سابق من هذا العام إلا أنه لم يُعلن عنه من قِبل جيم أو جينجر.

التقى الثنائي وبدأت علاقتهما الرومانسية أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية الكوميدية وظهرا رسميًا معًا للمرة الأولى على السجادة الحمراء 5 فبراير الماضي أثناء حفل جولدن جلوبز، وبعدها بيوم واحد فقط بعد يوم واحد ، ظهر الثنائي بشكل رومانسي في حفل توزيع الجوائز ، حيث سارا جنبًا إلى جنب قبل التوجه إلى بيفرلي هيلتون لجوائز غولدن غلوب 76 وجاء الإعلان عن تلك العلاقة بعد شهر من إعلان جيم أنه كان يعيش في عزلة تامة ويحب أن يكون وحيدًا ولا يعمل في الوقت الحالي وهو يستمتع بهذه الحالة ولا يأبه بما يقوله الناس عنه.

جدير بالذكر أن جيم كاري عاش حياة تجمع بين بالمآسي والرومانسية، حيث تزوج مرتين ، بدايًة من ممثلة سابقة تدعى ميليسا وومر من عام 1987 إلى عام 1995، ولديهما إبنة وهي جين إيرين كاري التي ولدت 6 سبتمبر في نفس العام الذي تزوجوا فيه، وبعد عام واحد فقط من طلاقهما تزوج جيم من زميلته في فيلم Dumb and Dumber لورين هولي وانفصلوا بعد أقل من عام من الزواج.

وقام بخِطبة الفنانة رينيه زيلويغر عام 1999، واشهر علاقاته كانت مع عارضة الأزياء والممثلة جيني مكارثي التي استمرت من عام 2005 إلى 2010.

وبعدها قام بمواعدة امرأة إيرلندية تُدعى كاثرينا وايت والتي انتحرت بجرعة مخدرات زائدة في عام 2015 وعلى الرغم من أنه عند موتها كانت هي وجيم منفصلين إلا أنه حضر جنازتها.

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