انفصال مايلي سايرس وليام همسورث.. المخدرات والخيانة أسباب عديدة ونتيجة واحدة!

أعلنت النجمة العالمية "مايلي سايرس" انفصالها عن زوجها "ليام هيمسورث" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وذلك بعد زواج دام لمدة سبعة أشهر فقط.

وفي غضون ذلك، بدأت الشائعات بالظهور حول سبب الإنفصال، فزعمت مصادر بأن رغبة ليام في أن يعيش حياة مستقرة وإنجاب الأطفال خالف ما تريده زوجته، بالإضافة إلى أنها شوهدت وهي تقبل كاتلين كارتر قبل الإنفصال، مما دعاهم إلى الإعتقاد أن ميولها الجنسي هو السبب، عِلمًا بأنّ كاتلين هي حبيبة برودي جينر السّابقة، وبرودي هو الأخ غير الشقيق لكايلي وكيندال جينر.

لكن ظهرت الآن مزاعم أخرى حول أسباب الانفصال، وهي تعاطي مايلي المخدرات والخيانة الزوجية، حيث قدّمت مصادر من كلا الجانبين قصصاً مختلفة حول أسباب انهيار علاقة الثنائي.

وصرّحت المصادر المقرّبة بأن مايلي حاولت إنقاذ زواجها، لكن ليام لم يتقبّل فكرة تعاطيها المخدرات، ولكن مصادر أخرى أصرّت على أن اتهامات المخدرات ما هي إلا صرف انتباه عن السبب الحقيقي للإنفصال وهو خيانة مايلي، ولم يقدّم المصدر أي تفاصيل أخرى، لكنهم نفوا بأن الإنفصال كان قبل أشهر من التقاط مايلي وهي تقبّل كاتلين كارتر، حيث قال المصدر: "هذه محاولة أخرى من جانب مايلي لتشتيت الانتباه حول خيانتها وسلوكها العام الفاحش".

وخلال وقت سابق، كان ليام قد كسر صمته حول الانفصال، ونشر صورةً عبر إنستغرام للشاطىء عند غروب الشمس، حيث علّق بجانبها: "أهلاً بالجميع، مجرّد ملاحظة سريعة، أنا ومايلي انفصلنا مؤخراً، وأتمنى لها السعادة والصحة.. السلام والحب".

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