انهيار كريستيانو رونالدو على الهواء بعد رؤية فيديو لوالده المتوفى.. فما القصة!

لم يتمكن نجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" إخفاء دموعه لدى حديثه عن والده الراحل خلال مقابلة شخصية مع مقدم البرامج البريطاني "بيرس مورغن".

كشف "كريستيانو رونالدو" أن والده "دينيس"، الجندي السابق ومدمن الكحول، لم تواتيه الفرصة لرؤيته نجمًا عالميًا، حيث بالكاد كان على معرفة به، إذ توفي عام 2005 عن عمر يناهز الـ52 عامًا، بعد إصابته بتليف كبدي.

يقول النجم: "في الحقيقة لم أعرف والدي حق المعرفة، كان سكيرًا، ولم أخض معه حوارًا طبيعيًا، فقد كان ذلك صعبًا"، ثم عرض "بيرس مورغان" لقطات لـ"دينيس" يتحدث عن ابنه بكل فخر خلال مباراة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عام 2004، حينها بكى لاعب كرة القدم مُتأثرًا بالموقف، وقال والدموع في عينيه: "لم أشاهد هذا الفيديو، لم أشاهده أبدًا، غير معقول".

وحينما سئل "رونالدو" حول سبب حزنه عند التفكير بوالده، الذي عانى من آثار الحرب في موزمبيق وأنغولا، أجاب قائلًا: "لمن المحزن أن أكون رقم واحد ولم يشهد شيئًا من ذلك، ولم يشهد حصدي الجوائز، أو معرفة ما أصبحت عليه الآن."







وتطرَّق "رونالدو" للحديث عن علاقته بحبيبته عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا رودريغيز"، وقال: "ساعدتني كثيرًا، بالتأكيد أحبها، فهي والدة أطفالي، كما أني شغوف بها.. لمن الرائع أنها صديقتي، فنحن نتبادل الأحاديث، كما أني أفتح قلبي لها وهي كذلك".

وتحدَّث عن مزاعم اعتدائه جنسيًا على إحدى السيدات، مُشيرًا إلى أنه كان جالسًا إلى جانب حبيبته في غرفة المعيشة يشاهدون التلفاز، ثم فجأة بُثت الأخبار على إحدى القنوات، حينها سمع خطوات أطفاله على السلالم ما أضطره لتغيير القناة، وقال: "شعرت بالخجل."

من المقرر عرض الحلقة يوم غد عبر شبكة ITV.

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