ميشيل وباراك أوباما يهتفان على مدرّجات الثانوية.. ما القصة؟

حضرت عائلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تخرج ابنتهم "ساشا" من المدرسة الثانوية، حيث تم تصويرهم من قبل عائلات الخريجين، الذين سُرّوا بمشاهدة العائلة المالكة السابقة وهي تهتف لابنتها يوم الأحد الماضي.

وانضم إليهم نائب الرئيس السابق والمرّشح الحالي جو بايدن وزوجته جيل، ليحتفلوا أيضاً بتخرج حفيدتهم مايسي من المدرسة المرموقة، حيث بدا في حالة معنوية جيدة، على الرغم من تقدّم منافسه عليه بفارق نقاط.

ونشر جو صورة عبر حسابه الخاص مع زوجته وحفيدته، وعلّق عليها: "لقد شعرت بسعادة غامرة وأنا موجود هنا لمشاهدة حفيدتي مايسي تتخرج من المدرسة الثانوية"، كما أضاف: "مايسي أنت تجعلينا فخورين جداً، بموهبتك وذكائك ولطفك، فالمستقبل الآن هو لك، وسنظل دائماً خلفك".

أما ساشا، فقد كانت متألقة بفستانها الأبيض، حيث التقطت صورة لها مع طلاب دفعتها 2019، بينما كان أوباما وزوجته يجلسان على المدرجات ويخالطان العائلات الأخرى.

وتعد مدرسة Sidwell "سيدويل" هي أعلى مدرسة ثانوية خاصة في العاصمة واشنطن، حيث تكلّف سنوياً 40 ألف دولار، وتتميّز بتخرج نسل النخب السياسية على مدار السنين، كأمثال ماليا أوباما وتشيلسي كلينتون، بالإضافة إلى أيزنهاور ونيكسون، ومع وجود مثل هؤلاء الخريجين الذين يمتلكون سمعة مرموقة، يحاول العديد من أولياء الأمور مضايقة المعلمين والطلاب، بالإضافة إلى الرشاوي ليتم قبول أولادهم في الكليات.

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