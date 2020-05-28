باريس جاكسون تنشر صورة مثيرة برفقة صديقتها.. وتعلّق "المفضلة لديّ"

نشرت ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون "باريس" صورةً مثيرة لها عبر "انستغرام" برفقة صديقتها تاليا روز.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 22 عاماً في لقطة عارية تماماً يوم أمس الأربعاء، حيث كانت عارية الصدر وترتدي قلادة من الخرزات الحمراء المكتنزة لتلفت الانتباه لصدرها العاري.

وبدت باريس في كامل إثارتها بجمالها الطبيعي الخالي من المكياج وشعرها الفوضوي ووشومها التي استعرضتهم بما في ذلك وشم النص على كتفها، بالإضافة إلى ارتدائها الإكسسوارات.

كما كانت صديقتها تاليا عارية الصدر أيضاً إلا أن باريس غطّت صدرها العاري بشكل قوس قزح بينما كانت ترفع يدها وهي مبتسمة للمرآة.

ويبدو واضحاً أن باريس وصديقتها كانتا في جلسة روحية حيث كانت الطاولة حولهما مليئة بالبلورات والبخور وتمثال بوذا، كما أن الغيتار كان معلذق في الخلفية.

وعلّقت باريس على الصورة: "واحدة من صوري المفضلة على الإطلاق، لقد افتقدنا الأخوة"، لتعلّق عليها تاليا قائلةً :"كنت أفكر فيكي الليلة الماضية!" مع وجود إشارات الدخان.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: