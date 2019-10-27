باريس هيلتون أرنبة مثيرة احتفالاً بعيد الهالويين

تستعد عارضة الأزياء "باريس هيلتون" للاحتفال بعيد الهالويين ككل عام.

ولفتت باريس الأنظار إليها في الحفل الذي أقيم في منزل مايك ميلدمان في بيفرلي هيلز من مساء الجمعة الماضية، حيث اختارت زي الأرنبة المثيرة.

وارتدت باريس ملابس داخلية ضيّقة باللون الأورجواني الفاتح ومزيّن بالدانتيل الأسود، ونسّقته مع قفازات مطابقة وحذاء أسود بكعب عال، وأكملت مظهرها برفع شعرها الأشقر من الأمام كما أسدلته من الخلف.

وانضمت إليها راندي التي تألقت بزي من ستينيات القرن الماضي، حيث ارتدت جمبسوت ملوّن من الترتر توّسطه حزام باللون الأورجواني كما وضعت وشاح من الفرو المطابق لونه للحزام، أما شعرها فقد اعتمدت تسريحة الشعر المموج والفوضوي.

وزُيّن منزل مايك بأسلوب المخدّر كما استمتعت الضيوف بالكوكتيلات المميزة بما في ذلك Magic Marg و Spicy Spirit.

ويشار إلى ان باريس أصدرت أحدث عطورها Electrify في مدينة مكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر، حيث استمدت فكرته من شغف هيلتون الحقيقي بالموسيقى والرقص.

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