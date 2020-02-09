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باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 39 باكراً برفقة عدد من مشاهير هوليوود!

منشور 09 شباط / فبراير 2020 - 12:30
باريس هيلتون
باريس هيلتون

بدأت وريثة سلسلة فنادق هيلتون "باريس هيلتون" حفلة عيد ميلادها في وقت مبكر من هذا العام.

واحتفلت باريس ببلوغها 39 عاماً يوم الخميس الماضي في مدينة نيويورك بالرغم من أن عيد ميلادها سيكون في 17 فبراير أي الأسبوع المقبل.

Cake time: The fragrance mogul was seen in a hot pink dress with her sister Nicky is video shared by Kim Kardashian's best friend, Jonathan Cheban, who also goes by FoodGod

وحضر الحفل الخاص العديد من أصدقاء باريس من المشاهير منهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجوناثان شيبان بالإضافة إلى هايدي كلوم وليل كيم وديبلو حيث شوهدوا وهم يصلون واحداً تلو الآخر.

وكانت باريس ترتدي فستاناً وردياً لامعاً وقصيراً يبلغ حد الركبة مزيّن بأكمام طويلة حيث بدت كلعبة باربي عند تنسيقها نظاره شمسية وردية وشعرها الأشقر المموّج المنسدل.

Good one: Paris Hilton is turning 39-years-old on February 17 but the blonde icon got the party started early in New York City on Thursday

وفي لقطة شاركت باريس شقيقتها نيكي الرقص بينما كانت الأخيرة تقدّم لها كعكة الفانيلا وسط العشرات من الحضور وكانت نيكي ترتدي فستان من نقشة جلد الأفعى الأبيض والأسود.

وخلال وقت سابق كشفت باريس هيلتون بان الشخصية التي أدّتها في مسلسل The Simple Life كانت في الحقيقة شخصية هي صنعتها وبنت عليها علامتها التجارية.

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