باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 39 باكراً برفقة عدد من مشاهير هوليوود!

بدأت وريثة سلسلة فنادق هيلتون "باريس هيلتون" حفلة عيد ميلادها في وقت مبكر من هذا العام.

واحتفلت باريس ببلوغها 39 عاماً يوم الخميس الماضي في مدينة نيويورك بالرغم من أن عيد ميلادها سيكون في 17 فبراير أي الأسبوع المقبل.

وحضر الحفل الخاص العديد من أصدقاء باريس من المشاهير منهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجوناثان شيبان بالإضافة إلى هايدي كلوم وليل كيم وديبلو حيث شوهدوا وهم يصلون واحداً تلو الآخر.

وكانت باريس ترتدي فستاناً وردياً لامعاً وقصيراً يبلغ حد الركبة مزيّن بأكمام طويلة حيث بدت كلعبة باربي عند تنسيقها نظاره شمسية وردية وشعرها الأشقر المموّج المنسدل.

وفي لقطة شاركت باريس شقيقتها نيكي الرقص بينما كانت الأخيرة تقدّم لها كعكة الفانيلا وسط العشرات من الحضور وكانت نيكي ترتدي فستان من نقشة جلد الأفعى الأبيض والأسود.

وخلال وقت سابق كشفت باريس هيلتون بان الشخصية التي أدّتها في مسلسل The Simple Life كانت في الحقيقة شخصية هي صنعتها وبنت عليها علامتها التجارية.

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