باريس هيلتون تعلن خطوبتها للمرة الرابعة.."حينما تجد توأم روحك فإنك تشعر بذلك"

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" نبأ خطوبتها من حبيبها "كارتر ريوم" بعد مرور عام على مواعدتهما، وذلك تزامنًا مع عيد ميلادها الأربعين.

شاركت "باريس هيلتون" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورًا جميلة تجمعها بحبيبهاالذي ركع على قدميه طالبًا يدها للزواج بخاتمٍ ألماسي ضخم، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا أبيض اللونذي فتحة طويلة تصل لأعلى الفخد.



وأرفقت "هيلتون" الصور بتعليق رومانسي، جاء فيه: "عندما تجد توأم روحك، فأنت لا تعرفه فقط، بل تشعر به. حبي وأنا معًا منذ أول موعد لنا، وفي عيد ميلادي، رتب رحلة خاصة إلى الجنة الاستوائية، وبينما كنا نسير لتناول العشاء على طول الشاطئ، قادنا كارتر إلى كابانا مزينة بالورود وانخفض إلى ركبة واحدة. قلت نعم، نعم للأبد، فلا يوجد أحد أفضل لقضاء الوقت معه إلى الأبد."

وكان من بين المهنئين عارضة الأزياء الأمريكية "هايدي كلوم"، التي كتبت: "مبارك،سعيدة لأجلكما، وأرسل الكثير من الحب لكما".

كما علَّقت والدة "كيم كارداشيان": "تهانينا، أشعر بالسعادة والحماسة".

وقد نشرت الحسناء 23 صورة لخطوبتها والتي بدت كحدث خطط له بطريقة رائعة، حيث تواجد أفراد العائلة الذين تألَّقوا بإطلالات تناسب احتفالًا مهمًا، كما كشفت مراحل تصميم خاتمها الألماسي عبر مقطع فيديو.



ويجدر الإشارة إلى أنها المرَّة الرابعة التي تعلن فيها وريثة فنادق "هيلتون" خطوبتها، فقد كانت مخطوبة لعارض الأزياء "جيسون شاو" عام 2002، واليوناني "باريس لاتسيس" عام 2005، والنجم "كريس زيلكا" عام 2018.

وهنا نعرض بعض صور خطوبة "باريس هيلتون":











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