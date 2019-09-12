باريس هيلتون تلوّن عرض Libertine بإطلالتها السبعينية في أسبوع الموضة النيويوركي

يسير أسبوع الموضة في نيويورك على نحو جيد مع توافد العديد من مشاهير هوليوود لمشاهدة أهم مجموعات ربيع/ صيف 2020.

وحضرت أمس الأربعاء وريثة سلسلة فنادق هيلتون "باريس هيلتون" لمعرض Libertine والذي كان عبارةً عن لوحة فنية ملوّنة من داخل وخارج المسرح.

وظهرت باريس أنيقة بإطلالة السبعينيات الملوّنة من نفس المجموعة، حيث ارتدت فستاناً طويل باللون الأصفر الفاقع مطبوع عليه زجاجات ملوّنة كما تزيّن بفتحات جانبية كبيرة.

ولإكمال جمالية مظهرها السبعيني اعتمدت تسريحة ذيل الحصان عالية لشعرها الأشقر المموج مع ربطة شعر مرصعة بالجواهر، كما نسّقت معه حقيبة يد زرقاء من مجموعة Louis Vuitton ونظارة شمسية على شكل عين القط.

وجلست في الصف الأمامي بجانب سيندي لاوبر التي لم تكن أقل ألوان منها فقد ارتدت بنطال أبيض مطبوع رسومات هواتف وأحذية ملوّنة تتطابق مع البليزر، كما لوّنت شعرها بالأزرق ليتناسب مع إطلالتها.

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