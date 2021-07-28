باريس هيلتون حامل بثلاث توائم قبل الزواج.. وهكذا كشفت الحقيقة!

نفت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون شائعات حملها بطفلها الأول، حيث كشفت أنها وخطيبها كارتر ريوم "ينتظران حتى ما بعد الزفاف" لإنجاب أطفال.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أن باريس هيلتون حامل بطفلها الأول من خطيبها كارتر ريوم، ما أثار حماسة متابعيها الذين فرحوا لهذه الأخبار، لكنها قررت نفي الموضوع عبر البودكاست خاصتها وأكدت أنها لن تنجب أطفالًا إلَّا بعد زواجها.

في بداية البودكاست، ألمحت باريس هيلتون أنها حامل بثلاثة توائم ممازحة متابعيها، إذ كشفت أنها استيقظت على حوالي 3 آلاف رسالة نصيرة حتى كاد جهازها المحمول أن يتفجر من ضغط الرسائل المرسلة التي تهنئها على حملها.

وتابعت قائلة: "لذا أشكركم جميعًا على كل الرسائل، لكن نعم، أنا حامل بثلاثة توائم. لذا أشكركم على التهنئة ، وأنا أقدر ذلك حقًا، وأنا متحمس جدًا للأمومة."

وبعد بضع دقائق نفت الأخبار، وقالت: "أنا فقط أمزح. انا لست حامل. ليس بعد. أنا أنتظر حتى بعد الزفاف، فحاليًا يعملون على تصميم فستان زفافي لذا أريد التأكد من أنه يبدو رائعًا ومناسبًا تمامًا، لذلك أنتظر بالتأكيد هذا الجزء ".

من جهة أخرى، فإن هيلتون متأكدة مئة بالمائة أنها ستنجب طفلها الأول عام 2022 أي بعد زواجها مباشرة.