باريس هيلتون معجبة بإطلالة فنانة مصرية.. والأخيرة "أنا من معجباتك" (صور!)

خطفت الفنانة المصرية "مي عمر" الأنظار إلى إطلالتها الأرجوانية في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

إذ تألَّقت "مي" مُرتديةً فستان أرجواني أنيق من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "زهير مُراد" بلغت تكلفته أكثر من خمسة آلاف دولار أمريكي، جاء تصميمه بكتف واحد وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ، وما زاده جمال القماشة التي انسدلت بانسيابية على جسدها الرشيق.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانب كتفها، بينما طبَّقت القليل من المكياج على ملامح وجهها البريء، في حين تزيَّنت بأقراط ألماسية وإسوارة ألماسية رفيعة.

وأبدى العديدون إعجابهم بإطلالتها الأنثوية، والأمر المُثير للدهشة تعليق النجمة العالمية "باريس هيلتون" على صورتها بثلاثة إيموجي على شكل قلوب أرجوانية.

ويبدو أن "مي عمر" ذاتها شعرت بالصدمة، فردَّت على تعليقها: "شرف لي أن أرى تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك”.