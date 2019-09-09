باريس هيلتون وشقيقتها نيكي تشعلان عرض PrettyLittleThing x Saweetie بإطلالتهما

شكلت الشقراوات وريثتا سلسلة فنادق هيلتون باريس وشقيقتها نيكي عاصفة جمالية أثناء حضورهما معرض Pretty Little Thing x Saweetie أمس الأحد خلال أسبوع الموضة في نيويورك.

وظهرت باريس المعروفة بأسلوب أزيائها الراقي وهي ترتدي فستان أحمر ناري من جلد الثعبان تزيّن بياقة عالية وفتحة من جهة الصدر، نسّقته مع حذاء أسود بكعب عالي.

ولإتمام إطلالتها النارية المثيرة اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر الطويل بينما وضعت أقراط ماسية صغيرة.

أما شقيقتها نيكي فلم تكن أقل إثارة منها وهي ترتدي فستاناً رمادياً ماكسي لامعاً، نسّقته مع حذائها المفتوح والمزيّن بإكسسوارات فضية وحقيبة يد فوشية شفافة، أما شعرها فقد كان مموجاً ومنسدلاً نحو أكتافها.

ويشار إلى أن PrettyLittleThing x Saweetie هو أول تعاون بين مغني الراب سويتي والعلامة التجارية PrettyLittleThing وتحتوي على 59 قطعة من الخياطة الإلكترونية.

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