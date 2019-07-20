بالبكيني.. جيسيكا ألبا نادمة على هذا الشيء عندما كانت بعُمر الـ ١٧!

عبّرت النجمة "جيسيكا ألبا" عن غضبها وأسفها على وضعها أحد الوشوم على جسدها، وتبدو جيسيكا كلوحة فنية من الوشوم، إلا أن ما يثير سخطها هو وجود وشم "ختم الترام".

الوشم هو عبارة عن ختم يدل على المتشردين، وضعته جيسيكا أسفل ظهرها، عندما كانت في سن السابعة عشر، لكنها حاولت إزالته بشتى الطرق دون جدوى، بالإضافة إلى تاتو آخر خلف رقبتها اتخذ تصميم الأزهار.

وصرّحت جيسيكا حول هذا الموضوع بقولها: "لديّ القليل من الوشوم، وأنا نادمة على واحدة، بل اثنين منهم، حصلت عليهما عندما كنت في سن السابعة عشر، لقد حاولت إزالتهما بالليزر عدة مرات لكنهما لا يزولا".

وعلى الرغم من استيائها من هذه الأوشام، إلا أنه لديها من التاتو ما هو مفضل، حيث ظهرت بوشم صمم على شكل رموز للأبراج الخاصة بأطفالها في ذراعها اليسرى، وهم "الجدي والأسد والجوزاء"، كما اعترفت بقولها: "هذه الوشوم ذو معنى وهي المفضلة لديّ".

وعلى الصعيد المهني، تقوم ألبا ببطولة المسلسل التلفزيونيLA Finest with Gabrielle Union، ويدور حول ام عاملة وهي جيسيكا تعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات وتتشارك العمل مع وكيل سابق يتولى الوظيفة جديداً".

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