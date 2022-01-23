بالرغم من اعتذارها وبكائها.. الجمهور غاضب جداً من أديل

أعلنت النجمة "أديل" مساء يوم الخميس عن تأجيل حفلها في لاس فيغاس في اللحظات الاخيرة فتسببت في غضب الكثير من المعجبين.

اعلان اديل تأجيل حفلها في لاس فيغاس

نشرت النجمة العالمية مقطع فيديو لها وهي تبكي بشدة وتعتذر للجمهور بعد ان أعلنت تأجيلها لحفلها في لاس فيغاس ، فقالت في الفيديو: "إن حالات الكورونا بين افراد طاقمي جعلت من المستحيل إقامة العرض في الوقت المحدد".

وأضافت: "لقد بقيت مستيقظة لأكثر من ثلاثين ساعة وأنا احاول حل المشكلات اللوجيستية ولكن الوقت نفذ ليزال العرض غير جاهز ليوم الجمعة".

ردة فعل الجمهور

بدا بعض المعجبين والجمهور متعاطف مع أديل خاصة وان الأمر لم يكن بيديها بينما أعرب العديد منهم عن احباطهم وغضبهم لأنهم لم يتبلغوا قبل بهذا الخبر.

غضب جمهور أديل

وبالرغم من خروج النجمة واعتذراها وبكائها ولكن يبدو أن ذلك لم يشفع للنجمة البريطانيه ما فعلته عندما ألغت حفلها في لاس فيغاس.

وعبّر الكثير من الأشخاص عن خيبات أملهم الكبيرة وذلك بعد ان قااموا بشراء البطاقات ودفعوا مبالغ مقابلها ومنهم من سافر من ولايات أخرى وحجوزات الفنادق وتكاليف السفر لينتتهي الأمر بهم بلا حفلة.

وبالإضافة إلى الخسائر المالية ذكر بعضهم الصعوبات التي مرّوا بها في عملهم للحصول على اجازات والتوجّه إلى لاس فيغاس.

أما الصحافة فكان لها نصيب من غضب على أديل حيث أكّدت الصحافة الاخبارية بأن النجمة كانت تستطيع استبدال فريق العمل المصاب، خاصة وأن أهم النجوم لم يلغوا حفلاتهم إلا في حالات نادرة.