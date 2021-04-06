بالرغم من طلاقهما.. كيم كارداشيان تدعم زوجها كانيه ويست خلال عيد الفصح!

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" احتفالاتها بعيد الفصح مع معجبيها عبر حسابها الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن الاجتفالعائلتها وشقيقاتها مع غياب زوجها مغني الراب كانييه ويست التي اجراءات طلاقهما تسير على قدم وساق.

واكتشف العديد من المتابعين بأن صورة احتفالها بعيد الفصح ماهي إلا رسالة دعم لزوجها كانيه ويست بالرغم من انفصالهما بعد سبع سنوات من الزواج.

ونشرت نجمة الواقع البالغة من العمر 40 عاماً صوراً لسهرتها الجميلة مع عائلتها والتي كانت عبارة عن لقطات من صورة الكيك تبعها لقطات أخرى لملعب الغولف وعربات الغولف.

ولكن منشورها عبر حسابها على "تويتر" أثار تساؤلات المعجبين، حيث ظهرت بملابس رياضية صفراء اللون وضيّقة وتمنّت لهم عيد فصح سعيد.

والمثير للجدل هو ارتدائها حذاء مسطّح من ماركة أحذية زوجها كانيه Yeezy المسطّحة، حيث انتقل المتابعين للتعليق: "مازالت كيم تروّج لـ Yeezy".

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