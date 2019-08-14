بالصور: أحلام ووالدة كايلي جينر بذات الإطلالة.. على من أجمل؟!

العديد من النجوم يمتلكون الذوق ذاته حينما يتعلق الأمر بالموضة والجمال، فليس غريبًا أن تتشابه إطلالة النجمة الإماراتية "أحلام" في فرنسا بإطلالة نجمة تلفزيون الواقع "كريس جينر" خلال إجازتها في إيطاليا.

نشرت "أحلام" سلسلة صور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تستعرض إطلالتها وجمالها الاستثنائي خلال تواجدها في الإمارة الفرنسية موناكو، حيث ارتدت فستان طويل أبيض مُقلَّم أفقيًا بالأسود وبطبعات على شكل أناناس من توقيع دار الأزياء الإيطالية "دولتشي آند غابانا"، ونسَّقته بحقيبة قش كبيرة.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين اعتمدت درجات اللون البرونزي في المكياج مُبرزةً ملامح وجهها، ومنحت عينيها مزيدًا من البريق بعدسات ملونة زرقاء. ولا ننسى المجوهرات والاكسسوارات التي زيَّنت معصميها وأصابع يديها.

من جهة أخرى، اعتمدت "كريس" ذات الإطلالة لكن بطريقة أبسط خلال تنزهها برفقة حفيدتها "ستورمي"، خلال إجازتها الصيفية في إيطاليا احتفالًا بعيد ميلاد ابنتها "كايلي جينر" الـ22.

وأكملت العقل المدبر لبرنامج Keeping Up With The Kardashians إطلالتها باعتمار قبعة قش كبيرة ونظرات شمسية كبيرة، وتزيَّنت بأقراط فضية، في حين انتعلت شحاطة من العلامة الفرنسية "شانيل".