بالصور: أديل تتألق بعد خسارة 18 كيلو غرام من وزنها..إنسانة جديدة!

تتباهى النجمة البريطانية "أديل" بجسدها الرشيق بعدما خسرت أكث من 18 كيلو غرامًا من وزنها، فقد بدأت بارتداء الملابس التي تبرز منحنيات جسدها عكس أزيائها الفضفاضة التي كانت تفضلها في الماضي.

رصدت عدسات الباباراتزي النجمة البالغة من العمر 31 عامًا في حالة معنوية عالية أثناء مغادرتها مطعم "Nobu" في مدينة ماليبو برفقة أصدقائها، في حين حملت بيدها كأس مشروب.

تألَّقت "أديل" لسهرتها مُرتديةً فستانًا قصيرًا من الصوف جاء بأكمام طويلة، ونسَّقته بانتعال حذاء من الجلد ذي ياقة عالية تصل لفخدها.









وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان، وتزيَّنت بأقراط ذهبية دائرية على شكل حلقات مفرغة كبيرة.

ويأتي ظهور "أديل" بعد انتشار أخبار تُفيد بأنها ركَّزت على إنقاص وزنها الزائد بفضل مقطع فيديو للمدرب الرياضي "جوي ويكس" الذي نشر إحدى فيديوهات تمارينه الرياضية المكثَّفة والشاقة عبر موقع "إنستغرام".

وإلى جانب اتباع تمارين نجم وسائل التواصل الاجتماعي، طلبت "أديل" أيضًا المساعدة من المدرب المشاهير "دالتون وونغ"، الذي عمل مع نجمات عالميات أمثال "جنيفر لورانس".

ويجدر الإشارة إلى المغنية البريطانية صرَّحت في إحدى لقاءاتها مع مجلة "بيبول" أنها ترفض التعامل والتدريب مع أي شخص يخبرها أن عليها إنقاص وزنها.

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